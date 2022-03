Zendaya und Timothée Chalamet standen gemeinsam für Dune vor der Kamera. Nun sprach sie mit dem W Magazine über ihre Erfahrungen am Set. In dem Interview offenbarte die 25-Jährige, dass sie wahnsinnig nervös gewesen sei, gemeinsam mit Timothée vor der Kamera zu stehen.

Die Kontrolle über Dinge zu verlieren, sei nämlich enorm schwer für sie.

Zendaya nervös vor Dreharbeiten mit Timothée Chalamet

Für den Dreh von Dune standen Timothée und die „Euphoria„-Darstellerin erstmals gemeinsam vor der Kamera. Doch vor den Dreharbeiten mit ihrem Co-Star sei die 25-jährige Schauspielerin mehr als nervös gewesen. Das erzählte sie in einem kürzlichen Interview mit dem W Magazine. „Ich hatte mir gerade die Weisheitszähne entfernen lassen… meine größte Angst war, dass mein Mund eklig sein würde und ich dann eine Szene mit Timothée drehen müsste, in der wir uns sehr nahe sein müssten, und er meinen trockenen Mundgeruch riechen würde“, offenbart die „Dune“-Darstellerin.

„Ich hasse es, nicht die Kontrolle zu haben“

Sie hasse es, wenn sie als Jungfrau keine Kontrolle über Dinge habe. Besonders Spontaneität falle ihr im realen Leben richtig schwer. Nur in der Schauspielerei könne sie einfach mal loslassen und den Drang nach Kontrolle überwinden. „Das ist lustig, denn genau deshalb liebe ich die Schauspielerei so sehr. Es ist der einzige Raum, in dem ich mich sicher fühlen kann, spontan zu sein, weil ich nicht ich selbst bin. Ich bin jemand anderes. Es gibt keine Konsequenzen“, so Zendaya.