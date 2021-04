Fans der Netflix-Serie “Stranger Things” müssen jetzt stark bleiben. Denn der Start der 4. Staffel wurde aufgrund der Corona-Pandemie verschoben.

Wann genau die neue Staffel auf Netflix erscheinen wird, ist noch nicht bekannt. Ursprünglich hätten die neuen Folgen schon im April kommen sollen.

Staffel-Start von “Stranger Things” verschoben

Fans müssen leider noch etwas warten, bis sie die 4. Staffel von “Stranger Things” auf Netflix erscheint. Denn der Staffelstart wurde verschoben. Der Grund dafür ist die Corona-Pandemie. Denn Dreh und Post-Produktion haben sich deshalb ziemlich in die Länge gezogen.

Eigentlich haben wir uns schon auf den Start der neuen Staffel im April gefreut. Doch von dieser Vorfreude müssen wir uns leider verabschieden. Denn wie bei so vielen anderen Produktionen verzögerte sich auch die Ausstrahlung der beliebten Science Fiction Serie auf Ende 2021 oder sogar erst 2022. Bisher hat Netflix das aber noch nicht offiziell bestätigt.

Was passiert in der 4. Staffel?

Doch was erwartet uns in der 4. Staffel eigentlich? Das ist das wohl bestgehütete Geheimnis ever! Denn weder die Schauspieler, noch Netflix haben bislang nicht mal den kleinsten Hinweis auf die Handlung in der nächsten Staffel gegeben. Also müssen wir uns wohl einfach noch ein bisschen gedulden – auch, wenn das schwerfällt.

In der Zwischenzeit können wir uns zum Glück ja mit einigen anderen Netflix-Serien und Filmen ablenken. Im April kommt nämlich jede Menge neuer Binge-Watch-Content auf die Streaming-Plattform!