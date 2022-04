Im November letzten Jahres waren plötzlich Fotos von Shia LaBeouf und seiner On-off-Freundin Mia Goth mit rundem Babybauch aufgetaucht. Inzwischen soll Mia ihr gemeinsames Baby zur Welt gebracht haben. Das beweisen Paparazzi-Fotos, auf denen die beiden bei einem Spaziergang mit Kinderwagen zu sehen sind.

Ihre turbulente Beziehung sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen.

Das Kind von Shia LaBeouf und Mia Goth ist da

Das gemeinsame Baby des 35-jährigen Schauspielers und seiner On-off-Freundin Mia Goth soll zur Welt gekommen sein. Das wollen nun Papazzibilder von vergangenem Freitag aus Pasadena, Kalifornien, beweisen. Auf den Fotos sind die beiden nämlich zusammen bei einem Spaziergang mit Kinderwagen, den sie vor sich herschieben, zu sehen. Auch der gewölbte Babybauch der Schauspielerin ist inzwischen verschwunden, wie die Fotos zeigen.

Das On-off-Pärchen äußerte sich bisher weder zur Schwangerschaft, noch zur Geburt ihres Kindes. Nur Insider bestätigten im Februar, dass die Gerüchte über die Schwangerschaft von Mia wahr seien. Wann genau Mia das gemeinsame Kind zur Welt brachte, ist allerdings unklar, doch im März wurde sie noch hochschwanger gesehen. Auch das Geschlecht und der Name des Kindes sind laut Berichten von People noch ein Geheimnis.

Eine turbulente Beziehung

Kennengelernt hatte sich das Paar am Set von „Nymphomaniac“ im Jahr 2012. Vier Jahre später gaben sie sich bei einer spontanen Hochzeit in Las Vegas das Ja-Wort. Doch schon 2018 trennten sie sich wieder und ließen sich scheiden. Im April 2020 jedoch wurde das ehemalige Ehepaar wieder gemeinsam gesichtet. Das Überraschende: Beide trugen ihre Eheringe und Mia sogar ihren Diamant-Verlobungsring. So machten Gerüchte über eine Versöhnung des Paares die Runde. Letztes Jahr sah man Shia und Mia im Juni dann erneut gemeinsam in Disneyland und schon im November tauchten erste Fotos von Mias Babybauch auf.

