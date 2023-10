Baby-Faultiere im Tiergarten Schönbrunn! Wer am heutigen Weltfaultiertag (20. Oktober) einen Zoo-Besuch plant, der wird eine süße Überraschung erleben. Denn bei den Faultieren gibt es Nachwuchs!

Bereits im August ist ein Jungtier zur Welt gekommen.

Faultier-Baby in Schönbrunn

Im Vogelhaus des Tiergarten Schönbrunn sind die Faultiere zweifellos die großen Publikumslieblinge. Wer sie heute – anlässlich des Weltfaultiertags – besucht, wird eine kleine pelzige Überraschung erleben. „Bei unseren Faultieren hat sich zum 13. Mal Nachwuchs eingestellt. Bereits am 20. August ist ein Jungtier zur Welt gekommen. Anfangs war es im schützenden Bauchfell der Mutter verborgen, doch mittlerweile kann man das Kleine gut beobachten“, verkündet Simone Haderthauer, zoologische Abteilungsleiterin im Tiergarten Schönbrunn. Das Jungtier liegt derzeit noch auf seiner Mutter wie in einer Hängematte. Erst mit etwa einem halben Jahr wird es beginnen, selbstständig auf Ästen zu hängen.

Bild: Daniel Zupanc / Zoo Schönbrunn

20. Oktober ist Weltfaultiertag

Der Weltfaultiertag wurde 2010 ins Leben gerufen, um Aufmerksamkeit auf diese erstaunlichen Tiere und ihren Lebensraum zu lenken. „Zweifingerfaultiere verbringen ihr Leben kopfüber in den Bäumen hängend. Obwohl sie derzeit noch nicht als bedroht gelten, schrumpft ihr Lebensraum aufgrund der fortschreitenden Abholzung der Regenwälder in Südamerika kontinuierlich“, so Haderthauer. Die Hauptnahrung der Faultiere besteht aus Blättern und Knospen. Sie verbringen einen Großteil des Tages dösend, um Energie zu sparen.

Der Tiergarten Schönbrunn hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Besucherinnen und Besucher für den Natur- und Artenschutz zu sensibilisieren, damit die Faultiere und all die anderen faszinierenden Vertreter der Tierwelt nicht von unserem Planeten verschwinden.