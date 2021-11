Derzeit bringen Shia LaBeouf und On-Off-Freundin Mia Goth die Gerüchteküche heftig zum Brodeln. Die beiden wurden in einer Restaurantkette an einem Spielautomaten gesichtet. Das verblüffende dabei: Unter Mia Goths Tank Top ist deutlich ein gewölbter Bauch zu sehen.

Ist die Schauspielerin etwa von dem Schauspieler schwanger?

Wird Shia LaBeouf Vater?

Der Schauspieler wurde vor ein paar Tagen mit der 27-Jährigen bei einem Date in einer amerikanischen Restaurantkette an einem Spielautomaten fotografiert. Auf den Bildern, die dem Promiportal TMZ vorliegen, ist die Schwangerschaft von Mia eindeutig zu sehen. Unter ihrem hellgrünem Oberteil wölbt sich ein kleines Baby-Bäuchlein. Ist das Kind etwa von dem „Transformers“-Darsteller? Bisher hat keiner der beiden die Schwangerschaft bestätigt. Neben den Schwangerschaftsgerüchten stellt sich jetzt außerdem die Frage, ob die Scheidung der beiden tatsächlich durch ist. Jake und Mia heiratete 2016 in Las Vegas. Knapp zwei Jahre später reichten sie 2018 dann aber auch schon wieder die Scheidung ein. Kurz nach ihrer offiziellen Trennung dateten sie zwar unterschiedliche Partner, doch laut TMZ tragen die beiden angeblich auch wieder ihre Eheringe. Schon seit dem Sommer machen Gerüchten die Runde, dass sich die beiden wieder annähern.

Im Entzug wegen Alkoholproblem

In den vergangenen Monaten machte der Schauspieler aber vor allem auch wegen Missbrauchsvorwürfen immer wieder Schlagzeilen. Ex-Freundin und Sängerin FKA twigs warf dem 34-Jährigen 2020 physischen und emotionalen Missbrauch vor. Auch Sängerin Sia erhob ähnliche Vorwürfe gegen ihn. Im Zuge der Missbrauchsvorwürfe ließ er der New York Times 2020 eine E-Mail zukommen, in der er die Anschuldigungen nicht ganz von sich wies. „Ich habe keine Entschuldigungen für meinen Alkoholismus oder meine Aggressionen, nur Erklärungsversuche. Ich habe mich selbst und alle um mich herum jahrelang missbraucht“, schreibt er in der E-Mail. Er schäme sich für sein Verhalten und möchte sich bei denjenigen entschuldigen, die er verletzt habe. Laut einigen Berichten habe er sich Anfang 2021 für mehrere Wochen in eine Suchtklinik begeben.