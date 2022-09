Berühmt zu sein, ist nicht immer die einfachste Sache der Welt. Erst kürzlich hat Blake Lively bei einer Veranstaltung verraten, dass sie zum vierten Mal schwanger ist. Seither belagern Paparazzi das Zuhause ihrer Familie. Davon hat die Schauspielerin jetzt offenbar genug. Denn sie teilte nun zahlreiche Bilder von ihrem Babybauch auf Instagram.

Damit wollte sie die Fotografen vor ihrem Haus verscheuchen.

Blake Lively postet Babybauch-Fotos und stiehlt damit Paparazzi die Show

Man reicht ihnen den kleinen Finger und sie wollen die gesamte Hand: So dürfte sich Blake Lively wohl gerade fühlen. Denn erst kürzlich hat sich die 35-Jährige mit ihrem Babybauch auf einer Veranstaltung von Forbes gezeigt und damit öffentlich gemacht, dass sie und Ehemann Ryan Reynolds ihr viertes Kind erwarten. Seither herrscht eine regelrechte Jagd um Bilder der Schwangeren. Beziehungsweise von ihrem wachsenden Bäuchlein.

Scheinbar belagern Hollywoods Paparazzi seit Tagen das Haus des Promi-Paares. Und davon hat die Schauspielerin die Nase jetzt gestrichen voll. Auf Instagram meldet sie sich mit einer Slideshow mit unzähligen Fotos ihrer vierten Schwangerschaft bei ihren Fans. „Hier sind Fotos von meinem Babybauch im Alltag, damit mich die elf Typen, die gerade vor meinem Haus warten, endlich in Ruhe lassen“, schreibt Blake. Durch die Paparazzi-Belagerung sah sich die Schwangere also gezwungen, private Bilder zu posten, um ihren ungebetenen Gästen zuvorzukommen.

Fans freuen sich jedenfalls über die Bilderserie. Darauf zu sehen ist eine glückliche Blake, die einen Sommer mit ihren Liebsten sowie einem wachsenden Babybauch verbringt. Sie zeigt sich verliebt mit Ryan Reynolds. Freudestrahlend mit ihrer Schwester und Arm im Arm mit ihrer guten Freundin Taylor Swift.

„Ihr macht mir und meinen Kindern Angst“

Doch so schön die Bilder auch sind, hat das Posting einen traurigen Hintergrund. Blake schreibt offen, dass das Verhalten der Fotografen einfach unmöglich ist. „Ihr macht mir und meinen Kindern Angst“. Dann bedankt sich die Schauspielerin bei all jenen, die ihre Privatsphäre respektieren. „Danke an alle anderen für die Liebe und den Respekt und dass ihr weiterhin Accounts und Publikationen entfolgt, die Fotos von Kindern teilen“, so die 35-Jährige. „Ihr habt die Macht über sie“, fügt Blake noch hinzu. Und auch den Medien, die eine „No Kids Policy“ verfolgen und keine Bilder von Kindern teilen, ist Lively dankbar. „Ihr macht den Unterschied“, schreibt die Schauspielerin.

Für ihre ehrlichen Worte erhält Blake viel Zuspruch. Auch andere Stars wie Gigi Hadid, Rita Wilson, Jonathan Van Ness, Rosie Huntington-Whiteley und Katie Stevens unterstützen die Schauspielerin bei ihrem Statement. „Twilight“-Star Nikki Reed ergänzt Blakes Worte: „Ich danke dir, dass du dich weiterhin lautstark zu diesem völlig ignorierten Thema äußerst. Du bist nicht allein in diesem Kampf“.

„Die Tatsache, dass Medien immer noch denken, dass es in Ordnung ist, Fotos von Kindern zu veröffentlichen, die ohne die Zustimmung der Eltern aufgenommen wurden, ist mir ein Rätsel. Das ist eine Gesetzeslücke, die geändert werden kann und wird, wenn genug Lärm gemacht wird“, macht sich die 34-Jährige stark. Reed hat eine 5-jährige Tochter, gemeinsam mit „Vampire Diaries“-Star Ian Somerhalder. Auch sie mussten in der Vergangenheit wohl schon oft vor Paparazzi flüchten, die es auf Fotos ihres Kindes abgesehen haben.