Jede Woche bewundern wir die coolen Looks der Kandidatinnen bei „Germany’s Next Topmodel“ aufs Neue – und bekommen dabei richtig Lust aufs Shoppen. Allen voran der Style von Favoritin Selma hat es uns angetan. Die hat in der aktuellsten Folge der TV-Show einmal mehr bewiesen, wie viele Model-Qualitäten in ihr stecken. Denn die 18-jährige Berlinerin konnte beim Peek & Cloppenburg-Casting überzeugen und ist jetzt das neue Gesicht der P&C Sommerkampagne.

Wir zeigen euch die coolsten Looks der Kampagne zum Nachshoppen – inklusive Styling-Tipps von Selma höchstpersönlich!

GNTM: Selma überzeugt beim Peek & Cloppenburg-Casting

„Germany’s Next Topmodel“-Kandidatin Selma zählt mittlerweile definitiv zu den Favoritinnen der Show. Das hat die 18-Jährige auch in der gestrigen GNTM-Folge mal wieder unter Beweis gestellt. Dieses Mal war Peek & Cloppenburg, offizieller Partner der TV-Show, auf der Suche nach einer Personality für seine neue Sommerkampagne. Die P&C Jury, um Director Marketing Brand Creation Tewe Maas, stellte den Topmodel-Anwärterinnen dazu eine Aufgabe und wollte von ihnen wissen: „Was ist deine Future Memory?“. Die Kandidatinnen sollten sich überlegen, welches besondere Erlebnis auf ihrer Bucket List steht und welches Outfit dabei nicht fehlen darf.

GNTM-Kandidatin Selma überzeugt beim Peek & Cloppenburg-Casting und den Testshoots mit Andreas Ortner.

Bild: ProSieben / Richard Hübner

Für Testshoots mit Top-Fotograf Andreas Ortner konnten sich die Kandidatinnen selbst mit jeder Menge Outfits von P&C stylen. Dabei stach eine Kandidatin besonders hervor: Mit ihrer fröhlichen Persönlichkeit überzeugte letztlich Selma die Jury. Ihre Future Memory: Sie sieht sich im Batikmuster-Kleid barfuß am Strand einer Insel – und möchte sich auf ihrer Reise womöglich verlieben.

Kampagnenshooting auf Fuerteventura

Dass Selma perfekt für den Job geeignet ist, zeigen die mittlerweile bereits veröffentlichten Bilder der neuen Peek & Cloppenburg Sommerkampagne, die übrigens ebenfalls von Star-Fotograf Andreas Ortner auf Fuerteventura geshootet wurde.

„Ich habe mich unfassbar gefreut, als der Kunde meinen Namen gesagt hat! Die Freude wurde dann aber noch größer, als ich gehört habe, dass wir die Kampagne am Strand shooten. Da ging dann ein kleiner Traum in Erfüllung.“, schwärmt Selma, nachdem sie die P&C-Jury für sich gewinnt und zum neuen Gesicht der Kampagne gewählt wurde.

Bild: Peek & Cloppenburg x GNTM

Und so großartig sieht die neue Kampagne mit Selma aus: Die Bilder, bei denen die 18-Jährige locker auf dem Fahrrad die Insel erkundet oder relaxed am Pool chillt, wirken fast so, als hätte sie in ihrem Leben nie etwas anderes gemacht. Von den coolen Outfits der Kampagne ganz abgesehen.

Selmas Styling-Tipps

Wir wollen natürlich auch wissen, was Selmas ganz persönliche Fashion-Must-Haves sind und haben sie nach ihren Styling-Tipps gefragt!

Wie sieht dein perfektes Holiday-Outfit aus?

Selma: „Mein perfektes Holiday-Outfit ist definitiv ein luftiges Kleid in bunten Farben mit Flip-Flops und am liebsten noch ein Tuch in den Haaren. Eine stylische Sonnenbrille darf natürlich auch nicht fehlen.“

Dein Styling-Tipp: Wie macht man sich vom Beach für die Party ready?

Selma: „Auf jeden Fall nach dem Strand erstmal duschen 😉 Dann würde ich persönlich ein natürliches Make-up auftragen. Einfach ein bisschen Rouge, Mascara und Highlighter darf im Sommer auch nicht fehlen. Ich liebe auch Sommersprossen und male mir manchmal welche mit einem Augenbrauenstift auf. Das gibt mir nochmal extra diesen Sommerlook. Die Haare würde ich in einen hohen Sleekzopf machen oder leichte beach waves stylen. Dann noch in ein bequemes Outfit schlüpfen und ihr könnt die ganze Nacht durchtanzen.“

Was ist dein Lieblingsoutfit aus der P&C Kampagne und warum?

Selma: „Mein Lieblingsoutfit aus der Kampagne ist definitiv das bunte REVIEW-Kleid, das ich mir schon beim Casting ausgesucht habe. Für mich spiegeln die lebendigen Farben einfach den Sommer wider und ich bekomme direkt gute Laune.“

Die Pieces zum Nachshoppen

Wer Selmas Style und ihre Summer-Must-Haves nachshoppen möchte, kommt ab 19. Mai zu P&C in die Germany’s Next Topmodel Pop-ups mit Selmas Lieblingsteilen, unter anderen zum Beispiel in Wien auf der Kärntner Straße und im Store auf der Mariahilfer Straße. Es warten Selmas Favorite Pieces aus den Sommerkollektionen von den Exklusivmarken Jake*s und REVIEW, sowie Brands wie Armedangels, Calvin Klein, Tommy Jeans und Marc O’Polo Denim.

Die Pieces der Sommerkampagne sind außerdem online erhältlich – viel Spaß beim Nachstylen!