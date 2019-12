Erster Uni Tag und was anziehen? Die Qual der Wahl. Damit du morgens 10min länger schlafen kannst, kommt hier der ultimative Dresscode passend zu deinem Studium! Du willst ja nicht gleich negativ auffallen und aus der Reihe tanzen.

Lehramt

Streifen, egal ob längs oder quer und Punkte jeder Größenordnung sind der Hit, da machen alle mit! Latzhose drüber und fertig ist der Look. Variieren kannst du dein Outfit mit einem Faltenrock (midi muss aber sein, wenn man sich den ganzen Tag zu Kindern herunterbücken muss) oder auch mal mit einer Boyfriend -Jeans die locker um die Hüfte sitzt (vorzugsweise am freaky friday). Möchtest du deinen Look etwas aufpimpen? Dann eignen sich verspielte Ohr- und Fingerringe oder ein selbst gebasteltes Perlenarmband.

Publizistik

Schwarz. Von Kopf bis Fuß und jeden Tag. Was die Schuhe angeht hast du die Wahl zwischen Birkenstock, den neusten Nike Sneakern oder Dr. Martens. Vorzugsweise auch in schwarz, wobei bei den Sneakern darf es ruhig auch mal weiß sein – go crazy. Der Publizistik Student liebt es praktisch und trägt nie Bargeld mit sich herum. Allein schon aus dem Grund, weil der Geldbeutel gar nicht in die Bauchtasche passt.

Jus

Longchamp. Mehr brauchen wir gar nicht sagen. Stylen lässt sich deine Longchamp Tasche recht facettenreich. Mal mit wadenhohen Stiefeln (Brauntöne bevorzugt), mal mit Ballerinas. Deinen Sneakern sagst du besser ciao dafür legst du dir ein schickes Paar Perlenohrringe zu. Skinny Jeans, Schlauchröcke und Turtle Neck, ab und zu mal eine Schluppenbluse, fertig ist die Jus Studentin.

Naturwissenschaften

Mathe, Physik, Chemie, … same same but different? Zumindest was das Styling betrifft kommen die naturwissenschaftlichen Studiengänge auf einen Nenner, der da wäre: 4You. Was sich die Schule über bewährt hat, hält ein Leben lang. Warum also den alten 4You Schulranzen entsorgen? Der eignet sich nämlich, dank seiner Größe und unzähligen geräumigen Fächern, perfekt für diverse Lernutensilien. Das restliche Outfit kann recht casual gehalten werden, schließlich sorgt der 4You Rucksack auf dem Rücken für genügend Aufreger. Außerdem beherrscht wohl niemand den ‚undone‘ Look besser, als die Naturwissenschaftler.

