Es waren DIE News der Woche: Rihanna und ihr Freund ASAP Rocky erwarten Nachwuchs. Während ihre Fans total aus dem Häuschen sind, scheint ihr Ex-Freund Drake wohl nicht ganz so begeistert zu sein. Kurz nachdem die Baby-News die Runde machten, entfolgte er der Sängerin auf Instagram.

Zudem postete der US-Rapper einige kryptische Zeilen.

Drake entfolgt Rihanna auf Instagram

Die meisten von uns wissen, dass es keine so gute Idee ist, seinem Ex oder seiner Ex nach der Trennung noch weiter auf Instagram zu folgen. Vor allem, wenn man vielleicht insgeheim noch auf ein Liebescomeback hofft. Diese bittere Lektion musste nun wohl auch der Rapper Drake lernen.

Er entfolgte seiner Ex-Freundin Rihanna nun, nachdem diese ihre Schwangerschaft verkündete. Die Sängerin erwartet ihr erstes Kind mit Rapper ASAP Rocky. Und diese Neuigkeit scheint Drake wohl nicht ganz so gut wegzustecken. Aber kein Wunder, immerhin hatte er in der Vergangenheit immer wieder deutlich gemacht, wie sehr er Rihanna liebt.

Rihanna und Drake waren drei Jahre ein Paar

Bei den MTV Video Music Awards hatte er zum Beispiel öffentlich geschwärmt: „Sie ist jemand, in den ich verliebt bin seit ich 22 Jahre alt bin.“ Und trotzdem hielt die Achterbahn-Beziehung der beiden nur drei Jahre und scheiterte im Jahr 2016.

Nun sechs Jahr später ist Rihanna happy mit Drake’s Rapperkollege ASAP Rocky. So glücklich, dass die zwei Lovebirds sich dazu entschieden haben, eine Familie zu gründen. Die Babybauch-Bilder der Sängerin gingen vor wenigen Tagen um die Welt. Wohl zu viel für Drake!

Kryptische Zeilen

Er fackelte nicht lange und drückte bei Instagram den Unfollow-Button. Nicht nur bei Rihanna – auch ASAP Rocky folgt er jetzt nicht mehr. Aber nicht nur das: Auf Instagram teilte der Rapper ein Foto von sich in einem Luxuswagen. Dazu teilte er die kryptischen Zeilen: „Ich habe Dinge gesehen, die auf niemandes Traumcollage oder Erfolgslisten stehen. Ich würde weiter in die Tiefe gehen, wenn ich es nicht mit oberflächlichen Seelen zu tun hätte.“

Okay, „oberflächliche Seelen“? Könnte das etwa eine Anspielung auf seine Ex und ihren neuen Freund sein? Seine Community geht jedenfalls ganz stark davon aus.

„Du warst noch nie mit mir dort“

Zu weit hergeholt? Dann haben wir noch Drake’s aktuellesten Post für euch. Dieser ist da schon expliziter. „Sie sagte, sie sei schon einmal dort gewesen… aber du warst noch nie mit mir dort, also warst du gar nicht dort“, schreibt er zu zwei Fotos von ihm.

Bezogen auf Rihanna’s Baby-News, meint er womöglich, dass ihre Schwangerschaft nicht die einzig Wahre sein kann, weil sie diese nicht mit ihm als Vater ihres Kindes erlebt. Haben wir es hier also mit gekränktem Stolz zu tun?

Aber klar, wer von uns postet nicht gern ein mysteriöses Zitat auf Insta, um so manch einen Follower zu irritieren und bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen?! Es muss also nicht sein, dass Drake seine Zeilen auch wirklich auf Rihanna bezieht. ABER: Jemandem zu entfolgen, ist dann doch ein eindeutiges Statement. Er hat wohl endgültig genug von seiner Ex.