Gute Nachrichten für alle Fans von historischen Kostümen und heißen Sex-Szenen: Netflix bestätigte nun ganz offiziell die zweite Staffel des Serien-Hits “Bridgerton”.

Die Serie rund um Lady Whistledown und die Geheimnisse der High Society in der Londoner Regency-Epoche legte zu Weihnachten einen der erfolgreichsten Serienstarts überhaupt auf Netflix hin. Und weil wir uns so in Daphne, Eloise, den Duke von Hastings, Penelope und natürlich Queen Charlotte verliebt haben, verraten wir euch, welche Serien-Charakter zu welchem Sternzeichen passt:

Löwe: Queen Charlotte

Der König des Tierreichs, der König der Sternzeichen und die Königin von Bridgerton. Dass in jedem Löwen eine Queen Charlotte steckt, ist wohl ganz klar. Genauso wie der Löwe, kann es die fiktive Königin aus “Bridgerton” überhaupt nicht ausstehen, wenn sie einmal nicht “Talk of Town” ist. Sie muss ständig im Mittelpunkt stehen und über alles Bescheid wissen. Alle Löwen unter uns können das nur zu gut nachvollziehen. Gleichzeitig ist der Löwe aber auch fair, treu und eben ein wahrer Führer, ganz so wie auch Queen Charlotte, die sehr involviert in das Leben ihrer Untertanen ist. Zudem ist die Königin, die man stets mit einer anderen, ausgefallenen Perücke sieht, sehr extravagant. Ein echter Löwe eben!

Jungfrau: Penelope

Penelope ist wohl der beste Charakter in “Bridgerton”. Sie ist eine treue Freundin, hat ein großes Herz und einen klugen Kopf und setzt sich für das ein, woran sie glaubt. Gleichzeitig träumt sie aber von größeren Dingen. Ihre authentische, verträumte Art passt perfekt zum Sternzeichen Jungfrau. Ähnlich wie im Tierkreiszeichen steckt auch in Penelope weitaus mehr, als man zunächst vielleicht erkennen mag. Außerdem ist die Featherington-Schwester extrem ehrlich und handelt – anders als andere “Bridgerton”-Charaktere” – stets moralisch. Eben genauso wie eine wahre Jungfrau.

Widder: Marina Thompson

Marina kommt als ruhiges Mädchen mit einem großen Problem ins Hause der Featheringtons. Doch im Laufe der Serie merkt man: Sie ist alles andere als ein schüchternes Mauerblümchen. Sie kämpft unermüdlich für die Liebe, hat ihren eigenen Kopf und will sich ihre eigenen Regeln aufstellen. Deswegen passt sie am besten zum Sternzeichen Widder. Stur und bestimmt geht der Widder durchs Leben und kämpft sich so in die Herzen eines jedem, der ihn trifft.

Stier: Daphne

Daphne ist ein sehr ruhiges, liebevolles Wesen. Sie tut das, was von ihr verlangt wird und fühlt sich für ihre jüngeren Schwestern verantwortlich. Doch wenn es hart auf hart kommt, hat sie kein Problem damit, die Regeln zu brechen. Ein wahrer Stier! Das Sternzeichen kämpft für das, was ihm wichtig ist und hat eine genaue Vorstellung davon, wie sein Leben aussehen soll.

Krebs: Lady Whistledown

Der Krebs liebt es, Geschichten zu erzählen, auch wenn sie nicht immer ganz wahr sind. Das Drama ist sein Morgenbrot und wenn es gerade einmal keines gibt, dann macht er sich selbst daran, es zu stiften. Kommt euch bekannt vor? Kling doch ganz nach Lady Whistledown, oder? Ähnlich wie das Sternzeichen, ist auch sie zudem sehr selbstständig und macht sich ihr eigenes Glück und das noch dazu mit ihrem absoluten Hobby: Gossip!

Zwillinge: Eloise

Eloise ist klug und unkonventionell. Sie möchte nicht heiraten und verbringt den Großteil der Serie damit, Lady Whistledowns Identität zu erforschen. Für Zwillinge typisch ist Eloise aber auch eine treue Freundin. Außerdem ist ihr ihre Familie sehr wichtig, auch wenn sie nicht mit allen Familienmitgliedern übereinstimmt. Auf sie wartet eine große Zukunft.

Waage: Lady Bridgerton

Lady Bridgerton ist das Familienoberhaupt und die Mutter von Daphne, Eloise, Collin, Anthony und Co. Sie ist eine liebevolle Matriarchin, die das Herz am rechten Fleck hat und nur das beste für ihre Kinder möchte. Ihre Familie ist ihr das allerwichtigste und sie wirkt stets sehr ausgeglichen und beherrscht. Deswegen passt auch das Sternzeichen Waage am besten zu diesem “Bridgerton”-Charakter.

Skorpion: Der Duke von Hastings

Er ist mysteriös, hat ziemlich viel Sex-Appeal, lebt sein eigenes Leben mit seinen eigenen Regeln und trägt ein schweres, geheimnisvolles Laster mit sich. Need we say more, liebe Skorpione?

Schütze: Lady Danbury

Sie ist selbstständig, mischt sich stets in die Angelegenheiten von anderen ein, aber ist dabei irgendwie extrem hilfreich. Und, auch wenn sie manchmal ein sehr kühles und harsches Auftreten hat, ist ihr Herz am rechten Fleck. Wie lieben Lady Danbury und finden, sie passt am besten zum Schützen.

Wassermann: Anthony Bridgerton

Anthony Bridgerton scheint immer mehr zu wissen als alle anderen. Er liebt seine Familie und fühlt sich für seine jüngeren Geschwister verantwortlich. Und auch, wenn er selbst eine ganze Reihe an Problemen hat, können Daphne und Co. immer zu ihm kommen und um Rat bitten. Zwar ist dieser manchmal ganz schön daneben gegriffen, aber die Intentionen sind immer gut. Ein wahrer Wassermann!

Steinbock: Colin Bridgerton

Colin Bridgerton sucht zwar nach der wahren Liebe, hat aber einige Hindernisse zu überkommen. Sein großer Traum ist es außerdem, auf Reisen zu gehen und die Welt zu sehen. Das ist ganz schön ehrgeizig in einer Zeit wie seiner. Er passt am besten zum Sternzeichen Steinbock.

Fische: Lady Featherington

Lady Featherington hat eine starke Persönlichkeit und kämpft für ihre Familie. Nicht immer kann sie ihre Emotionen verstecken, auch wenn sie versucht ihre sensible Art hinter einer harten Schale zu verbergen. Die Fische passen am besten zu diesem “Bridgerton”-Charakter.