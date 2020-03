Wer schon sehnsüchtig darauf wartet, endlich schwanger zu werden, der darf sich auf 2020 freuen – zumindest, wenn du eines dieser drei Sternzeichen hast.

Denn sie werden noch im Frühling vom Mutterglück überrascht und erhalten eine frohe Botschaft.

Stier

Schon lange wünscht sich die Stier-Frau ein Baby. Und jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt, um schwanger zu werden, denn sowohl in der Liebe, als auch im Job passt alles und die richtigen Voraussetzungen für eine Baby-Pause sind geschaffen. Doch irgendwie wollt es bislang einfach nicht wirklich klappen. Das Blatt wendet sich im Frühling allerdings, denn dann ist ein Schwangerschaftstest endlich positiv.

Jungfrau

Auch bei der Jungfrau steht im Frühling eine Veränderung ins Haus – und zwar eine ziemlich große. Denn auch sie bekommt eine ziemlich große Botschaft. Im Frühling wird sie womöglich schwanger! Eine neue Herausforderung, über die sich die ordnungsbewusste und total organisierte Jungfrau richtig freut. Ihre Rolle als Mutter ist ihr wie auf den Leib geschnitten.

Krebs

Die Familie steht für den Krebs an oberster Stelle. In der Liebe läuft es derzeit toll und da wäre der nächste logische Schritt das gemeinsame Glück zu verdoppeln – und zwar in Form eines Babys. Dieser Wunsch wird für die Krebs-Frau im Frühling wahr. Sie kann sich nichts schöneres vorstellen, als endlich Mutter zu werden.