Liebe, Harmonie, Freundschaft. Der Planet Venus umfasst alles, was Romantik, Gefühle und Beziehungen betrifft. Die Venus ist auch der Grund, wieso du kontaktfreudig bist oder nicht. Und den Einfluss auf deine Beziehung, oder wen du einmal heiraten wirst, kann man anhand deiner Venusstellung ablesen.

Das Sonnenzeichen, also das, was als Sternzeichen bekannt ist, reicht nicht aus, um seine Person vollends deuten zu können. Viele weitere Planeten tragen ebenfalls dazu bei, wie man als Mensch handelt. Wie zum Beispiel der Planet Venus. Um ihn berechnen zu können, braucht man neben dem Geburtsdatum auch den Ort und die genaue Uhrzeit, zu der man geboren wurde. Aber was genau macht er eigentlich, der Planet Venus?

Wofür ist der Planet Venus verantwortlich?

Der Einfluss des Planeten Venus reicht von Sinnlichkeit bis hin zur Liebe. An ihm erkennst du, wie du bei Dates, in Beziehungen oder zwischenmenschlichen Kontakten reagierst. Ist in deinem Horoskop zum Beispiel eine starke Venusenergie vorhanden, dann bist du kontaktfreudig. So heißt es beispielsweise auch, dass Männer, die ihre Venus im Sternzeichen Stier haben, sich meistens besonders zu Frauen mit dem Sonnenzeichen Stier hingezogen fühlen.

Der Plant Venus steht also für Liebe, Beziehungen, Harmonie, Freundschaft, aber auch Sex. Aber welche Venusstellung im Horoskop bedeutet was? Wir haben die Antworten für dich!

Venus im Widder

Du verliebst dich irrsinnig schnell, aber meistens hält diese Liebe nur kurz an. Du liebst die Eroberung und magst es nicht, wenn du dir einer Sache sicher bist. Während du erwartest, dass dein Gegenüber alles für dich tut, kommt von dir kaum etwas. Selbst während dem Sex konzentrieren sich Menschen mit Venus im Widder nur auf ihr eigenes Wohl.

Du hast Sinn für Abenteuer, eroberst gerne und brauchst stetig Abwechslung. Routine gibt es in deinem Liebesleben keine.

Venus im Stier

Du wirst von deinem Umfeld als sehr anziehend wahrgenommen. Deine natürliche Sinnlichkeit arbeitet immer auf Hochtouren und es gibt kaum jemanden, der dich nicht heiß findet.

Aber du bist immer auf der Suche nach einer festen Beziehung. Du bist treu, anhänglich und willst viel Nähe. Wenn du jemanden gefunden hast, der dir das gibt, was du willst, dann gibst du dich deinem Partner vollkommen hin – in jeder Hinsicht.

Venus im Zwilling

Niemand kann besser flirten als du. Aber bei jedem Flirt steht viel eher der Spaß im Vordergrund als die tatsächliche Suche nach einer Beziehung. Denn wenn du jemanden kennenlernst, dann ist es für dich meistens oberflächlich. Du wechselst extrem schnell deine Gefühle und es ist eigentlich normal, dass du mehrere Beziehungen gleichzeitig hast.

In der Liebe bist du immer etwas distanziert.

Venus im Krebs

Du bist sehr sensibel und suchst nach einer Beziehung, an der du dich festhalten kannst. Du glaubst daran, dass es eine große Liebe gibt, mit der du den Rest deines Lebens verbringen wirst. Und du machst auch kein Geheimnis daraus, dass du genau danach suchst.

Du hast hohe Erwartungen an die Liebe und wirst dementsprechend oft enttäuscht. Deine Gefühle werden schnell verletzt und man muss aufpassen, wie man mit dir umgeht. Eine kurze, unverbindliche Affäre ist nichts für dich.

Venus im Löwen

Wenn dir etwas wichtig ist, dann ist es Bewunderung von deinem Umfeld. Aber besonders von der Person, mit der du in einer Beziehung bist. In der Regel bist du freiheitsliebend, gehst gern auf Partys und genießt es, Single zu sein. Aber wenn du einmal verliebt bist, dann stehst du dazu und tust alles, damit es funktioniert. Da du aber sehr stolz bist, muss dein Partner dir regelmäßig sagen, warum er dich liebt.

Wenn du abgelehnt wirst, dann verstehst du die Welt nicht mehr und bist beleidigt.

Venus in der Jungfrau

Du bist zuverlässig, treu und liebst es, wenn dein Partner genauso anpackt, wie du. Aber bis es einmal dazu kommt, kann es eine Weile dauern. Denn du bist zurückhaltend und brauchst viel Zeit, bis du jemandem vertrauen kannst. Sobald du es geschafft hast und in einer Beziehung bist, dann ist die Liebe für dich viel eher etwas praktisches als etwas, das vor Leidenschaft nur so kocht. Du wirst zum Beispiel gerne massiert, während du im Gegenzug für deinen Partner etwas kochst.

Venus in der Waage

Du bist kühl, distanziert und kaum leidenschaftlich. Auch wenn du es magst, wenn man dich liebevoll behandelt, so wenig tust du dafür im Gegenzug. Dir ist viel wichtiger, wie dein Erscheinungsbild auf andere wirkt, als eine Beziehung, die auf Liebe basiert. Du interessierst dich für andere Dinge als feste Bindungen und verstehst nicht, wieso das nicht bei allen Menschen so ist.

Meistens sind Menschen, die Venus in der Waage haben, sehr gutaussehend.

Venus im Skorpion

Wenn du etwas fühlst, dann mit hoher Intensität. Das bedeutet, wenn du verliebt bist, dann tust du alles dafür, dass die Beziehung hält oder daraus eine wird. Du willst, dass dein Objekt der Begierde genauso empfindet wie du. Wenn es jedoch nicht so ist, dann bist du wütend. Deine Eifersucht nimmt oft Überhand.

Venus im Schützen

Du bist extrem schwer zufriedenzustellen. Dir passiert es oft, dass du dich in die Vorstellung eines Menschen verliebst, als in seine wahre Person. Du machst es zwar nicht mit Absicht, aber du flüchtest dich oft aus der Realität in deine Fantasie. Und deine Version der Welt macht es dir schwer, in einer Beziehung zu leben. Denn das was du erwartest, kannst du weder zurückgeben, noch ist es realistisch.

Venus im Steinbock

Erst, wenn du sicher weißt, dass dich dein Gegenüber liebt, lässt du dich darauf ein. Bei dir gibt es keine halben Sachen, daher bist du sehr kritisch und legst Wert darauf, was ein Mensch sagt, macht und denkt. Nur sehr ungern zeigst du, was du fühlst. Deswegen wirkst du verschlossen und schwer zu erreichen.

Venus im Wassermann

Venus im Wassermann ist offen und frei. Das bedeutet, dass du unabhängig bist, was deine Erwartungen an die Liebe betrifft. Du liebst die Freiheit. Eifersucht kennst du keine. Dir ist es wichtig, dass du immer das tun kannst, was du möchtest. Feste Beziehungen sind nichts für dich. Viel eher lässt du dich unbeschwert von der einen Affäre in die nächste treiben.

Venus im Fisch

Du entwickelst schnell sehr tiefe Gefühle und bist daher einer der sensibleren Menschen. Zärtlichkeit ist dir wichtig und das möchtest du in einer Beziehung nicht vermissen. Genauso wie Romantik. Du bist nicht gerade wählerisch und daher schafft man es auch leicht, dich um den Finger zu wickeln.