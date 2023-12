Ein Hotelgast im Pariser Luxushotel Ritz vermisste vor einigen Tagen seinen mit 6,51-Karat-Diamanten ausgestatteten Ring. Zunächst ist laut Medienberichten ein Mitarbeiter verdächtigt worden, bis der verlorene Ring auftauchte – in einem Staubsauger.

Der Diamantring hat einen Wert von 750.000 Euro.

Der verlorene Ring tauchte im Staubsauger auf

Großer Schreck für einen Hotelgast am Freitag in Paris: Der 6,51-Karat Diamantenring einer Malaysischen Touristin war spurlos verschwunden. Als wäre er einfach vom Erdboden verschluckt. Die Touristin reiste am Donnerstag im Pariser Ritz an. Laut ihrer Aussage war sie am frühen Freitagmorgen aufgebrochen, um einen Schaufensterbummel in den schönen Vierteln von Paris zu machen, wie der französische „Le Parisien“ berichtet.

Als die Frau von ihrem Einkauf ins Hotel zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihr Ring verschwunden war. Dabei hatte sie ihr 750.000 Euro-teures Schmuckstück auf einem Tisch in ihrem Zimmer abgestellt. Die Suche nach ihrem Diamantenring im Zimmer verlief erfolglos. Die Frau hatte die Vermutung, dass ein Angestellter des Hotels den Ring möglicherweise gestohlen haben könnte. Deshalb erstattete sie Anzeige bei der Polizei und meldete den Ring als gestohlen meldete.

Das Hotel streitet währenddessen jeglichen Diebstahlversuch ab. Am Sonntagmorgen konnten dann alle aufatmen! Der Ring war wieder aufgetaucht, wie die Leitung des Luxushotels bekannt gab. „Dank der sorgfältigen Sucharbeit der Sicherheitsbeamten wurde der Ring heute Morgen wiedergefunden“, verkündete das Hotel laut französischen Medien.

Das Schmuckstück war zwar nicht vom Erdboden verschluckt, dafür aber vom Staubsauger. Das Juwel wurde tatsächlich in einem Staubsaugerbeutel wiedergefunden, wie es „Le Parisien“ und der Fernsehsender BFMTV unter Berufung auf das Hotel berichteten. Das Schmuckstück übernahm die französische Polizei und informierte die Touristin über den Fund ihres Ringes. So einen Schreck wünscht sich niemand, aber immerhin ging die Story gut aus. Ende gut, alles gut!