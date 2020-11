Es gibt nun eine Hotline und eine Mail-Adresse, bei denen man Informationen zum Terror-Anschlag in der Wiener Innenstadt am 2. November angeben kann. Das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung Wien hat diese Stelle eingerichtet.

Die Ermittler sind unter 01 31310 9974800 und unter der Mailadresse [email protected] erreichbar.

Hotline rund um die Uhr erreichbar

Das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung Wien hat eine Nummer und eine Mailadresse eingerichtet, an die man sich wenden kann, um Informationen und Hinweise zu dem Terror-Anschlag in der Wiener City zu geben. Die Hotline ist seit 4. November um 17 Uhr rund um die Uhr erreichbar.

Wir erhalten zahlreiche Hinweise von Bürger*innen zum Terroranschlag am 02.11.2020 in der #InnerenStadt. Das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung hat daher eine Hotline und E-Mailadresse eingerichtet, die ab heute täglich 24h besetzt ist. #0211w pic.twitter.com/sdz2cYjkdg — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 4, 2020

Terror-Anschlag in Wien

Österreich wurde am Montagabend von einem Terroranschlag in Wien erschüttert. Vier Zivilpersonen und ein Täter kamen dabei ums Leben. 22 Personen erlitten zudem Schussverletzungen. Bei dem Täter fanden die Polizisten ein Sturmgewehr und viel Munition. Ein Sprengstoffgürtel stellte sich allerdings als Attrappe heraus. Mittlerweile bekannte sich die Terror-Miliz Islamischer Staat (IS) zu dem Attentat. Konkrete Hinweise auf weitere Täter gibt es nicht.

Psychologische Hotlines

Die Nachricht sowie die damit einhergehenden Bilder der Anschlags sind schockierend und verstörend. Wer in dieser schwierigen Zeit daher Hilfe benötigt, kann aber auf eine Reihe von Hotlines zurückgreifen. Die Wiener Psychosozialen Dienste haben das Personal bei der Krisenhotline und dem Notdienst aufgestockt, um Hilfesuchende schnell unterstützen zu können.