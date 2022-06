Dass Kim Kardashian in einem Original-Kleid von Marilyn Monroe am roten Teppich der diesjährigen Met-Gala erschienen ist, war schon eine Sensation für sich. Doch dass das legendäre Outfit jetzt ruiniert sein soll, ist nochmal next Level!

Laut Experten habe das Kleid irreparable Schäden.

„War es das wert?“ Kim Kardashian soll Marilyn-Monroe-Kleid zerstört haben

Vergangenen Mai stolzierte Kim Kardashian mit einem ganz besonderen Kleid über den roten Teppich der Met-Gala. Denn sie trug das Original-Kleid, in dem Marilyn Monroe 1962 dem damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy ihr berühmtes Geburtstagsständchen gehaucht hat. Im Jahr 2016 hat die US-Museumskette „Ripley’s“ das wertvolle Kleid ersteigert und lagert es seither in einem abgedunkelten Tresorraum, unter sehr speziellen Temperaturbedingungen. Eigentlich logisch, dass diese Kreation nicht für ein Tragen in der Öffentlichkeit gemacht ist.

Und dennoch hat Kim Kardashian – oder besser ihr Team – es geschafft, das Museum zu überzeugen, Kim das fünf Millionen Dollar teure Kleid für einen Abend auszuleihen. Scheinbar nicht ohne Folgen. Denn wie die 41-Jährige selbst erzählt hat, musste sie rund sieben Kilo abnehmen, um in das Kleid zu passen, das sich exakt an Monroes Figur schmiegte. Offenbar sei es dann nicht möglich gewesen, den Reißverschluss am Rücken zu schließen, weshalb Kim in der Zeit, in der sie über den Red Carpet schritt, eine Pelzjacke trug.

Gut möglich, dass dabei auch einige Perlen von der Robe abgefallen sind. Der Historiker und Monroe-Experte Scott Fortner teilte auf seinem Instagram-Account den angeblichen Beweis, dass das Kleid nun ruiniert sei. Ein Museumsbesucher habe das Foto geschossen und an den Experten weitergeleitet. Das Posting zeigt ein Vorher-Nacher-Bild des Kleides. Deutlich zu erkennen: Einige der Perlen sind locker oder fehlen vollständig, der Stoff ist ausgefranst und einige Risse sind ebenso zu sehen. „War es das wert?“, schreibt Fortner dazu und richtet sich damit an das Museum.

Kardashian weist Vorwürfe zurück

Wie die britische Daily Mail berichtet, soll ein Insider bekannt gegeben haben, dass Kim sämtliche Vorwürfe, sie hätte das Monroe-Kleid zerstört, zurückweist. Die Robe sei bereits fehlerhaft gewesen, als das Museum das Kleid ersteigerte. Gegenüber der Vogue verriet Kim während der Met-Gala: „Ich habe großen Respekt vor dem Kleid und seiner Bedeutung für die amerikanische Geschichte. Ich würde mich niemals darin hinsetzen oder darin essen wollen oder das Risiko eingehen, dass es beschädigt wird, und ich werde auch nicht die Art von Körper-Make-up tragen, die ich normalerweise verwende.“

Meinung im Netz ist gespalten

Schon als bekannt wurde, dass Kim Kardashian ein Kleid der verstorbenen Schauspielikone Marilyn Monroe trägt, wurde heftig darüber diskutiert. Viele fanden es einfach unpassend. Andere wiederum kritisierten, dass Kim sich dafür extra einer wahnsinnigen Diät unterzogen hat – und das alles für 15 Minuten am roten Teppich. Denn anschließend wechselte das It-Girl in ein Replika des berühmten Kleides.

Dass sie das Outfit jetzt auch noch zerstört haben soll, gibt vielen den Rest. Bob Mackie, der damals den Entwurf für das Kleid von Designer-Ikone Jean Louis gezeichnet hat, meldet sich jetzt ebenfalls zu Wort. Gegenüber Entertainment Weekly stellt er klar, dass diese Robe für Marilyn Monroe bestimmt war. „Es wurde für sie designed. Niemand sonst sollte dieses Kleid je tragen“, so der Designer. Dass Kim Kardashian das Kleid trägt, hielt er für keine gute Idee. „Ich dachte, das ist ein großer Fehler“ legt er noch nach.

Doch es gibt auch eindeutige Stimmen im Netz, die sich dafür aussprechen, dass es sich hier schlussendlich immer noch „nur“ um ein Kleid handle. Dass es immerhin schon 60 Jahre alt sei und dass bei alten Kleidungsstücken nun mal etwas kaputtgehen könne. Außerdem habe Kim das Kleid sicherlich nicht mit Absicht demoliert – wenn sie überhaupt Schuld daran trägt.

Was sagt ihr: Ist die Aufregung darum gerechtfertigt? Ja. Sie hätte sich wirklich besser ein anderes Kleid aussuchen sollen. Nein. Das Kleid ist eben alt – da kann das schon mal passieren …

Quiz Maker – powered by Riddle