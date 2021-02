Manche von uns sind extrem sensibel und ziemlich nah am Wasser gebaut. Und gerade weil sie so emotional sind, heulen sie einfach wegen jeder Kleinigkeit. Eine Charaktereigenschaft, die eng mit dem Tierkreiszeichen zusammenhängt.

Vor allem diese drei Sternzeichen haben ihre Emotionen nur schwer unter Kontrolle.

Fische

Dieses Sternzeichen ist sehr empathisch und nimmt nicht nur seine eigenen Emotionen, sondern auch die seines Gegenübers besonders stark wahr. Fische haben ein richtiges Helfersyndrom und wollen immer für andere da sein. Vermutlich auch deshalb, weil es ihnen besonders wichtig ist, von allen gemocht zu werden. Es gibt aber Momente, in denen ihnen dann plötzlich alles zu viel wird und sie von ihrem Gefühlschaos überwältigt werden. Dann laufen die Tränen wie ein Wasserfall und sie können gar nicht mehr aufhören zu heulen. Für Fische sind diese Momente aber richtig befreiend und sie tanken so neue Energie.

Widder

Auch der Widder ist ein sehr emotionales Sternzeichen. Zudem ist er ziemlich temperamentvoll und lässt sich oft von seinen Emotionen leiten – egal ob negativ oder positiv. Und wenn ihm dann alles zu viel wird, dann bricht es einfach aus ihm raus und er muss unkontrolliert losheulen. Sein Umfeld kann mit der extremen Gefühlswelt des Widders nur schwer umgehen. Um diese Momente besser in den Griff zu bekommen, sollte sich dieses Sternzeichen am besten öfter auspowern und eine Möglichkeit finden, seine Emotionen loszulassen. Vor allem Sport bietet sich dafür perfekt an.

Krebs

Der Krebs zählt definitiv zu den sensiblen Sternzeichen. Er ist besonders feinfühlig und hat ein ziemlich großes Herz. Für seine Freunde und Familie würde er alles tun. Außerdem ist er besonders harmoniebedürftig. Sobald es Streit gibt, reagiert der Krebs besonders emotional. Da kann es auch schonmal passieren, dass er plötzlich zu heulen beginnt und alles einfach aus ihm raus muss. Dann dauert es meist eine Weile, bis sich dieses Sternzeichen wieder beruhigt hat. Der Krebs sollte sich mehr Zeit für sich selbst nehmen und auch mal seine eigenen Bedürfnisse priorisieren. So bekommt er auch seine Gefühlslage besser in den Griff.