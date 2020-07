Haltet euch Taschentücher bereit, ihr werdet Weinen vor Lachen. Die Mars Petcare Comedy Photo Awards finden in diesem Jahr wieder statt und es gibt schon ein paar gute Einsendungen für das lustigste Haustierfoto des Jahres.

Wir haben für euch ein paar der witzigsten Fotos zusammengestellt.

Mars Petcare Comedy Photo Award

Der Mars Petcare Comedy Photo Award ist ein internationaler Fotowettbewerb, wo jeder von uns mitmachen kann unabhängig vom Wohnort. Du musst nur deine Kamera zücken und Hund, Katze, Hamster oder Schildkröte (oder was auch für einen Vierbeiner du zu Hause hast) vor die Linse bekommen. Natürlich sollte das Foto auch einen gewissen komödiantischen Charakter haben. Aber seien wir mal ehrlich, es gibt genug Momente, in denen man sich fragt: Was macht mein Tier da gerade? Um an dem Wettbewerb teilzunehmen, zahlt man eine kleine Teilnahmegebühr. Diese wird zum Teil gespendet und für den Tierschutz in Großbritannien verwendet. Der Fotowettbewerb zeigt auf, was für einen positiven Einfluss Tiere auf unser Leben haben und schafft Aufmerksamkeit für die Vierbeiner, die kein Zuhause haben. Bis zum 31. August 2020 hast du noch Zeit deine Fotos einzuschicken!

Die lustigsten Katzenfotos

“More Drama Baby!” Die Katze kann sich gekonnt in Szene setzen. Ob der Stubentiger wohl auf einen Dorn getreten ist?

Bild: Iain Mcconnel / Comedy Pet Photo Awards 2020

Entweder hat diese Katze großen Hunger oder sie ist gelangweilt von ihrem Gesprächspartner, dem Kürbis.

Bild: Ivan Studenic / Comedy Pet Photo Awards 2020

Die lustigsten Hundefotos

Das ist eindeutig der Blick eines zufriedenen Hundes, der endlich auf Urlaub ist und den stressigen Alltag hinter sich hat.

Bild: Dean Pollard / Comedy Pet Photo Awards 2020

Das mit dem Winkel muss der Schäferhund bei seinem Selfie noch ein bisschen üben, aber das Lächeln ist auf jeden Fall bezaubernd.

Bild: Nicole Rayner / Comedy Pet Photo Awards 2020

Die lustigsten Pferdefotos

Da würde man jetzt gerne wissen, was der Hund denn da so lustiges dem Pferd erzählt hat. Doch der Hund weiß es anscheinend auch nicht so ganz.

Bild: Mehmet Aslan / Comedy Pet Photo Awards 2020

Gossip-Girls gibt es anscheinend auch in der Tierwelt. Diese Pferde haben sichtlich Spaß!