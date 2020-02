Wir kennen es alle. Während der kalten Jahreszeit macht das Immunsystem schlapp und man fängt sich schnell einen lästigen Schnupfen ein. Ein paar Minuten zulange an der frischen Luft verbracht und schon ist sie da, die Erkältung.

Damit ihr weiterhin unbeschadet durch die Winterzeit kommt, haben wir hier ein paar Tipps für euch, wie ihr euer Immunsystem stärken könnt.

1. Stress vermeiden

Ja, richtig gelesen! Denn das ist der Krankmacher schlechthin. Versucht euch in der Vorweihnachtszeit nicht zu sehr abzuhetzen und gönnt euch Entspannung. Genau das braucht euer Körper nämlich. Ein paar Ruhepausen zwischendurch sollte sich schließlich jeder einmal gönnen.

2. Vitamin C

Achte in der kalten Jahreszeit darauf, genügend Vitamin C zu dir zu nehmen. Das findest du zum Beispiel in Gemüse wie Brokkoli oder Grünkohl. Aber auch Zitrusfrüchte und Beeren enthalten Vitamin C. Das brauchst du, um dein Immunsystem zu stärken. Ein guter Tipp: Trinke jeden Tag einen Krug Wasser mit einer gepressten Zitrone.

3. Viel trinken

Und da wären wir auch schon beim nächsten Tipp. Viel zu trinken ist generell wichtig, das gilt natürlich auch im Winter. Denn wer seinen Körper mit ausreichend Flüssigkeit versorgt, unterstützt sein Immunsystem. Bei Erkältung und Schnupfen neigen die Schleimhäute dazu auszutrocknen, deshalb ist es wichtig, gerade dann besonders viel zu trinken. Am besten helfen Tees. Die warmen Dämpfe, die beim Trinken in die Nase steigen, helfen dir zusätzlich beim Durchatmen.

4. Mit Zimt und Chili würzen

Diese beiden Gewürze helfen ebenfalls, das Immunsystem zu stärken. Sowohl das Weihnachtsgewürz, als auch Chili haben eine wärmende Wirkung und unterstützen zudem das Immunsystem.

5. Genügend Schlaf

Schlaf darfst du keinesfalls unterschätzen. Gib deinem Körper die nötigen Ruhephasen, um Energie zu tanken und fit in den Tag zu starten. Verzichte lieber auf den Serienmarathon am Abend und versuche früher ins Bett zu gehen.