Was haben Britney Spears, Celine Dion und Adele gemeinsam? Sie alle haben oder hatten eine dauerhafte Show in Las Vegas. Adele startet ihre Konzertreihe im kommenden Jahr.

Vier Monate lang wird die Sängerin in Las Vegas spielen.

„Weekends with Adele“ ab Jänner 2022

Falls es irgendjemand noch nicht mitbekommen hat (was wir uns kaum vorstellen können): Adele ist zurück. Mit ihrem neuen Album „30“ brach sie innerhalb kürzester Zeit Verkaufsrekorde und ihre Single „Easy on me“ war die perfekte Herzschmerz-Ballade für den Herbst.

Dass Adele auch wieder Lust auf Liveshows hat, zeigte unter anderem ihr Konzertabend One Night Only. Der Auftritt in Los Angeles begeisterte nicht nur mit einem ultra romantischen Heiratsantrag, sondern natürlich auch mit einer einmaligen Show, bei der die Sängerin unter Beweis stellte, dass sie immer noch eine der größten Stimmen im Musikgeschäft ist.

Bei einem Abend soll es aber offenbar doch nicht bleiben. Denn jetzt gab der Superstar eine viermonatige Residenz in Las Vegas bekannt. Von 21. Jänner bis 16. April 2022 wird sie – wie der Titel „Weekends with Adele“ bereits vermuten lässt – jedes Wochenende im Colosseum des „Caesars Palace Hotel“ spielen.

Weitere Tourdaten angekündigt

Die Tickets sind ab 7. Dezember erhältlich. Nachdem der Konzertsaal nur 4.100 Plätze beinhaltet, weißen auch die zahlreichen Ticketverkäufer bereits im Vorfeld darauf hin, dass die Shows vermutlich sehr schnell ausverkauft sein werden.

Im Anschluss an „Weekends with Adele“ hat die Sängerin vielleicht auch deshalb schon weitere Konzerte angekündigt; am 1. und 2. Juli spielt sie etwa zwei Shows im Londoner Hyde Park.

Adele ist übrigens nicht der erste Superstar, der sich einige Monate lang nach Las Vegas absetzt. Denn Residenzen scheinen immer beliebter zu werden. So hatte etwa Lady Gaga ab 2018 eine jahrelange Residenz, bei der sie ihre Jazz-Songs zum besten gab. Auch Celine Dions Konzertreihe in Las Vegas ist mittlerweile legendär – genauso wie die Shows von Britney Spears. Britney hatte von 2013 bis 2017 eine Residenz, bei der sie insgesamt rund 250 Konzerte spielte.