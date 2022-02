Charlize Theron und Tom Hardy standen 2015 für den Blockbuster „Mad Max: Fury Road“ gemeinsam vor der Kamera. Nun wird bekannt: Zwischen den beiden Hollywood-Stars soll es am Set heftig gekracht haben.

Charlize Theron hatte sogar Angst vor ihrem Co-Star und forderte Schutz.

Charlize Theron hatte Angst vor Tom Hardy

Für den Dystopie-Hit „Mad Max: Fury Road“ arbeiteten Charlize Theron und Tom Hardy im Jahr 2015 Seite an Seite. Beide Stars sind echte Profis in dem Geschäft. Doch wie jetzt bekannt wird, herrschte zwischen Charlize und Tom jedoch alles andere als Professionalität. Nun enthüllen Mitarbeiter und Kollegen, wie angespannt das Verhältnis der beiden Hollywoodstars am Set war. Demnach soll es sogar richtigen Zoff zwischen ihnen gegeben haben.

In einem von Vanity Fair veröffentlichten Auszug aus dem Buch „Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road“ von Journalist Kyle Buchanan wird eine vermeintliche Situation beschrieben, in der die angespannte Stimmung zwischen den beiden Hauptdarstellern am Set eskaliert sein soll.

Eskalation am Set von „Mad Max: Fury Road“

Die Hitze in der namibischen Wüste, in der weite Teile des Films gedreht wurden, hatte dafür gesorgt, dass ohnehin schon jeder am Set angespannt war.

Doch das Fass zum Überlaufen brachte laut Kameramann Mark Goellnicht schließlich Tom Hardys Unpünktlichkeit. An einem Drehtag, der um 8:00 Uhr starten sollte, tauchte Charlize Theron wie verlangt im vollen Kostüm und Make-up pünktlich auf. Ihr Co-Star hingegen ließ angeblich noch auf sich warten. Ganze drei Stunden später soll Hardy am Set erschienen sein. Als er endlich ankam, war Charlize außer sich vor Wut.

Charlize soll laut Kameramann Goellnicht gesagt haben: „Verlangt 100.000 Dollar Strafe von dem sche** Ar******* für jede Minute, die er diese Crew aufgehalten hat.“ Die Schauspielerin fand sein Verhalten einfach nur respektlos. Das wiederum habe Hardy nicht auf sich sitzenlassen und sei auf seine Kollegin zugestürmt. „Er wirkte recht aggressiv. Sie fühlte sich wirklich bedroht und das war der Knackpunkt“, so der Kameramann.

Kollegen litten unter der angespannten Stimmung

„Das war der Wendepunkt, denn dann sagte sie: ‚Ich will jemanden als Beschützer'“, so Goellnicht. „Sie hatte dann eine Produzentin, die die ganze Zeit bei ihr sein sollte “, erklärt der Kameramann.

Unter den Streitereien der Protagonisten haben aber auch deren Schauspielkollegen gelitten. So erzählt Rosie Huntington-Whiteley: „Es war sehr interessant, vier Monate lang mit Tom und Charlize in einem Truck zu sitzen, die völlig unterschiedliche Herangehensweisen an ihre Arbeit haben.“