Wenn die Schule vorbei ist, eröffnen sich viele neue Möglichkeiten. Auch die des Studiums. Jetzt kann man nämlich selbst entscheiden, was man mit seinem Leben anfangen möchte und was man studieren will. Am besten das, was einem am meisten interessiert und/oder liegt. Und da es wirklich für alles eine Studienrichtung gibt, sollte das nicht allzu schwer sein.

Wir haben für euch die fünf Studiengänge rausgesucht, die es tatsächlich gibt, auch, wenn man das vielleicht nicht denken würde.

1. Körperpflege

In Darmstadt ist es möglich, Körperpflege zu studieren. Das Studium richtet sich an Leute, die als Berufsschullehrer arbeiten möchten. Es ist eine Fachrichtung, die in einem Lehramt Studiengang angeboten wird. Hier wird gelehrt, wie unterschiedliche Körperpflegetechnicken funktionieren. Mag seltsam klingen, ist aber eigentlich sehr wichtig.

2. Angewandte Freizeitwissenschaften

In Bremen gibt es eine Studienrichtung, die sich damit befasst, was Menschen in ihrer Freizeit tun. Das bedeutet jedoch nicht, dass Studierende den ganzen Tag nichts machen dürfen – ganz im Gegenteil. Hier werden Dinge, wie sozial-, wirschafts-, natur-, und rechtswissenschaftliche, aber auch methodische Grundlagen der Freizeit und Tourismuswissenschaft unterrichtet. Später im Studium wird auch ein erhöhter Praxisbezug hergestellt. Somit werden Studierende bestens für ihren Berufsalltag vorbereitet.

3. Coffemanagement

Viele Menschen schaffen es nicht, ohne Kaffee den Tag zu überstehen. Andere lieben das heiße Getränk so sehr, dass sie es studieren möchten. Als Coffeemanager sorgst du dafür, dass es immer genügend Kaffee gibt – in allen Sorten und in jedem Geschäft. Und das, was du dafür wissen musst, lernst du in diesem Bachelor Studium.

4. Puppenspiel

Ja, dieses Studium gibt es tatsächlich. An der Hochschule für Künste in Berlin ist es möglich, den ganzen Tag mit Puppen zu spielen – in einem Theater versteht sich. Das, was sich viele junge Kinder wünschen, wird schlussendlich auch mit einem akademischen Grad ausgezeichnet. Denn wenn du das Studium abgeschlossen hast, bist du Bachelor des Puppenspiels.

5. Blockflöte

In diesem Studium spielst du nicht nur Blockflöte. Auch lernst du, was es hinter dem Instrument auf sich hat. Ihre Geschichte, ihre Kultur und, alles drum herum. Dieses Studium kannst kannst du mit einem Bachelor und/oder Master abschließen. Es ist ein weit verbreiteter Studiengang, der in zahlreichen Universitäten in Deutschland angeboten wird. In Stuttgart zum Beispiel.