Bei den aktuellen, wirklich sehr hohen, Preisen am Weihnachtsmarkt kann einem die Vorfreude auf Weihnachten schon mal vergehen. Wir haben allerdings die Lösung, wenn ihr weder auf die festliche Stimmung noch auf Glühwein und Punsch verzichten wollt. Einfach selber machen, in eine Thermoskanne füllen und euch mit euren Friends auf dem Christkindlmarkt eurer Wahl treffen.

Hier haben wir drei super leckere Rezepte für Glühwein und Punsch für euch!

1. Roter Glühwein mit Schuss

Glühwein wie vom Weihnachtsmarkt, aber preiswerter und größeren Mengen? Lieben wir! Deshalb verraten wir euch unser Lieblingsrezept des beliebten Winterdrinks.

Zutaten:

0,7 Liter Rotwein

2-3 Zimtstangen

10 Nelken

2 Sternanis

3 Bio Orangen

60 g braunen Zucker

50 ml Rum

Zubereitung:

Rotwein mit Zimtstangen, Nelken und Sternanis in einem Topf erhitzen. Dann zwei Orangen halbieren, den Saft auspressen und in die Mischung geben. Alles etwa 10 Minuten köcheln, nicht kochen, lassen. Die dritte Orange in Scheiben schneiden und in den Topf zugeben. Dann Zucker und Rum hinzufügen und weitere 5 Minuten köcheln lassen. Vor dem Trinken Gewürze und Fruchtfleisch entfernen.

2. Weißer Apfelglühwein

Wer eine Alternative zum klassischen roten Glühwein sucht, kann es mal mit einem weißen Glühwein versuchen. Der Geschmack: Fruchtig und süß!

Zutaten:

0,7 Liter Weißwein

250 ml Apfelsaft

5-7 Nelken

2-3 Zimtstangen

2 Sternanis

1 Bio Orange

60 g Zucker

Zubereitung:

Zuerst Weißwein und Apfelsaft in einem Topf, gemeinsam mit Nelken, Zimtstangen, Sternanis und Zucker vermischen. Danach die Bio Orange in dünne Scheiben schneiden und ebenfalls dazu geben. Dann etwa eine halbe Stunde lang alles köcheln lassen. Achtung: Die Mischung darf nicht kochen! Zum Schluss den weißen Glühwein durch ein Sieb schütten, damit die Gewürze entfernt werden.

3. Hot Gin Orange Punsch

Punsch gibt es in unzähligen Varianten. Unsere Liebste: In Kombination mit Gin und Orange. Schmeckt vollmundig und weihnachtlich!

Zutaten:

250 ml Orangensaft

200 ml Apfelsaft

3 Orangen

3 Zimtstangen

5 Nelken

2 Sternanis

50 ml Gin

Zubereitung:

Orangensaft und Apfelsaft zusammen mit Zimtstangen, Nelken und Sternanis in einem Topf zum Köcheln bringen. Auch hier darf die Mischung nicht kochen. Dann zwei Orangen halbieren und den Saft hinzufügen sowie die dritte Orange in dünne Scheiben schneiden und hinzufügen. Alles 20 Minuten lang ziehen lassen. Zum Schluss den Gin dazu geben und die Mischung für 5-10 Minuten weiterköcheln lassen. Abschließend alles durch ein Sieb laufen lassen.

Tipp: Wenn ihr nicht wisst, welchen Wein ihr verwenden sollt, liegt ihr mit folgenden Sorten nie falsch: