Jahr für Jahr sehnen sich manche nach einem ganz besonderen Geschenk unter dem Weihnachtsbaum: dem Heiratsantrag. Und für diese drei Sternzeichen könnte der Wunsch in diesem Jahr in Erfüllung gehen.

Für manche kommt dieser richtig überraschend.

Löwe

Die Löwen wissen schon lange: ihre derzeitige Beziehung ist die, die sie für immer haben wollen. Sie haben ihre wahre Liebe gefunden und können sich ein Leben ohne diese Person nicht mehr vorstellen. Würde es nach ihnen gehen, wäre der nächste Schritt also schon längst getan. Doch so gerne die Löwen auch planen und die Dinge selbst in die Hand nehmen: bei dieser einen Sache wollen sie überrascht werden. Und dieser Wunsch könnte an Heiligabend tatsächlich in Erfüllung gehen.

Zwillinge

Für die Single-Widder war es ein aufregendes Jahr. Denn nach vielen Jahren voller liebestechnischer Enttäuschungen haben sie in diesem Jahr die große Liebe gefunden. Die Zwillinge sind sich dabei wirklich sicher – und ihr Gegenüber auch. Warum also lange warten? Für die Zwillinge gibt es jetzt ganz überraschend einen Heiratsantrag. Und auch wenn sie wirklich gar nicht damit gerechnet haben, ist es für sie der logische nächste Schritt. Mit ein bisschen Glück und Planung läuten auch schon 2024 die Hochzeitsglocken.

Widder

Für die Widder läuft es liebestechnisch schon lange gut. Sie fühlen sich in ihrer aktuellen Beziehung sicher und wohl und genießen jeden gemeinsamen Moment. Es ist also eigentlich alles in bester Ordnung. Dennoch werden sie von dem Heiratsantrag, der schon bald auf sie zukommt, ziemlich überrascht. Denn mit einem so großen Schritt haben sie nicht gerechnet. Im Gegensatz zu anderen ist für die Widder die Hochzeit nämlich keine Notwendigkeit, um sich gegenseitig die Liebe zu beweisen. Liebe Widder: wenn ihr euch nicht zu 100 Prozent sicher seid müsst ihr nicht sofort „Ja ich will“ antworten. Ihr könnt auch ein bisschen über alles nachdenken.