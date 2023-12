In einer Welt voller Konsumzwang, in der viele von uns doch eigentlich sowieso schon alles haben, was sie brauchen, wäre es doch ein schöner Gedanke, heuer mal Weihnachtsgeschenke mit Sinn unter den Christbaum zu legen und auf nachhaltige und karitative Geschenkideen zu setzen.

Euch fehlen die Ideen? Dann haben wir hier fünf richtig coole Weihnachtsgeschenke mit Sinn für euch!

Weihnachtsgeschenke mit Sinn

Mit diesen fünf Geschenkideen tut ihr gleichzeitig auch noch Gutes!

1. Bücher aus zweiter Hand

Das kennt ihr bestimmt auch: man liest ein Buch und sobald ihr damit durch seid, landet es im Bücherregal, wo es einfach so verstaubt. Genau hier setzt das Start-up Bookbot an. Mit seinem Re-Commerce-Konzept gibt die Online-Plattform Büchern ein neues Leben und macht Weihnachten damit ein Stück nachhaltiger. Warum denn immer gleich ein neues Buch kaufen, wenn es doch auch so viele gute erhaltene gebrauchte Bücher gibt, die man problemlos – und mit nachhaltigem Hintergedanken weiterschenken kann. Alle Infos über Bookbot gibt’s hier!

2. Spenden für den guten Zweck

Auch ein netter Gedanke: wenn ihr auch alle schon nicht mehr wisst, was ihr euch gegenseitig schenken sollt, warum das Geld, das ihr für Weihnachtsgeschenke ausgeben würdet, nicht einfach spenden? Gerade zur Weihnachtszeit gibt es genug sinnvolle Vereine, die dringend nach Spenden suchen. Wie zum Beispiel der Wiener Verein „Die Haarspender“, der Kindern hilft, die aufgrund von Krankheit eine Perücke brauchen, finanziell aber in einer schwierigen Lage sind. Schon eine kleine Spende kann helfen, den Kindern ein großes Lächeln ins Gesicht zu zaubern!

3. Zeit schenken

Anstatt Materielles zu schenken – wie wär’s stattdessen einfach mal mit Zeit! Davon nehmen wir uns doch alle viel zu wenig. Darum machen wir genau das heuer zu Weihnachten. Plant als Geschenk einen Ausflug, einen Kurztrip oder einfach einen langen Spaziergang mit anschließendem gemeinsamen Kochen oder Kekse backen. Es gibt doch nichts Schöneres, als sich einfach mal gemeinsam eine Auszeit zu nehmen und Quality Time zu genießen!

4. Selbstgemachte Weihnachtsgeschenke

Zu Weihnachten einfach mal basteln – aber nur aus Dingen, die man schon zu Hause hat! Ganz im Sinne von Nachhaltigkeit lässt sich auch mit Upcycling und Selbstgemachtem jede Menge Freude schenken – vor allem, weil ihr euch für den oder die Beschenkten dann auch wirklich etwas überlegt und euch Gedanken gemacht hat. Lieben wir!

5. Secondhand- & Vintage-Pieces

Anstatt eure Weihnachtsgeschenke im Fast-Stil bei großen Anbietern zu kaufen, könnt ihr heuer zum Beispiel auf Secondhand und Vintage setzen. So haucht ihr alten Dingen nicht nur neues Leben ein, sondern macht gleichzeitig ein absolut nachhaltiges Geschenk mit Geschichte! Und einen tollen Tag könnt ihr beim Besorgen der Vintage-Schätze auch noch erleben, denn bei einem Flohmarkt-Besuch oder Shopping-Trip durch die Secondhand-Läden in eurer Stadt, könnt ihr garantiert so einiges entdecken!