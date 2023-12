Laut einer Umfrage der britischen Restaurantkette „Prezzo“ sollen viele junge Menschen unter der sogenannten „Menu Anxiety“, also der Angst vor einer Speisekarte und davor, in einem Restaurant eine Bestellung aufzugeben. Wie die „New York Post“ berichtet, gaben 86 Prozent der Befragten, die zur Gen Z zählen, an, bereits einmal in ihrem Leben „Menu Anxiety“ erlebt zu haben.

Für die Umfrage wurden über 2.000 Menschen zu ihrem Verhalten in Restaurants befragt.

„Menu Anxiety“ – eine weitere Angst der Gen Z?

Kennst du dieses Gefühl? Du bist ängstlich, wenn du in einem Restaurant etwas bestellen musst? Oder vor einem Besuch in einem Lokal checkst du das Menü online, weil du dir Sorgen machst, nichts Passendes auf der Speisekarte zu finden? Und du hast Angst davor, die falsche Wahl auf dem Menü zu treffen und du dann etwas bekommst, was dir gar nicht schmeckt? Wenn dir diese Zustände bekannt vorkommen, dann hast du womöglich schon einmal die sogenannte „Menu Anxiety“, also „Speisekarten-Angst“ erlebt. Eigentlich könnte man meinen, dass ein Lokalbesuch etwas zum sozialen Wohlbefinden beitragen kann. Für viele Gen Zs ist es aber offenbar alles andere als Spaß.

Eine Studie der britischen Restaurantkette Prezzo hat ergeben, dass eine überraschende Mehrheit der jungen Leute unter ebendieser „Menu Anxiety“ leidet, wie die „New York Post“ berichtet. Forscher:innen befragten mehr als 2.000 Personen dazu, wie entspannt sie sich bei einem Restaurantbesuch fühlten. Eigentlich in der Hoffnung herauszufinden, dass Menschen dieses Erlebnis zelebrieren und sie es als gut empfinden. Doch das Ergebnis der Umfrage überrascht: Etwa 86 Prozent der Gen Zs im Alter zwischen 18 bis 24 Jahren gaben an, „Speisenkartenangst“ schon mindestens einmal erlebt zu haben. Der durchschnittliche Wert liegt bei 67 Prozent.

Bei 34 Prozent der Gen Zs unter den Befragten war die Angst vorm Bestellen sogar schon so groß, dass sie andere Personen am Tisch bitten mussten, die Bestellung für sie aufzugeben. Knapp 40 Prozent gaben zudem an, das Speiseangebot bereits vorab online zu checken. Wenn das nicht möglich ist, würden sie sogar auf das Essen im Restaurant verzichten.

Es gibt unterschiedliche Gründe für Speisekarten-Angst

Die Gründe für das Auftreten dieser sehr spezifischen Angst sind unterschiedlich. Zum einen spielen laut den Befragten etwa die hohen Kosten für Essen eine Rolle. Zudem hätten viele der Befragten Angst, auf der Speisekarte nichts zu finden, was ihnen schmeckt. Andere nannten als Grund für „Menu Anxiety“ ihre Bestellung im Nachhinein möglicherweise zu bereuen.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich eine Studie diesem Thema widmet. So kam etwa eine amerikanische Studie zu einem ähnlichen Ergebnis. Demnach leiden drei von zehn Amerikaner:innen ebenfalls unter „Speisekartenangst“. Zudem zeigte auch die Umfrage in den USA, dass das Phänomen bei der jüngeren Generation der Gen Z und Millennials häufiger auftritt als bei der Generation X oder den Babyboomern.