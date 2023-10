Manche Menschen sind wahre Genießer:innen und lassen sich im Bett einfach komplett fallen. Andere wiederum lieben es, die Zügel in der Hand zu haben und beim Liebesspiel die Kontrolle zu übernehmen. Aber wusstet ihr, dass diese Eigenschaften auch mit den jeweiligen Sternzeichen zusammenhängen könnten?

Diese Tierkreiszeichen geben im Schlafzimmer gern den Ton an.

Skorpion

Wenn es um Dominanz im Bett geht, darf der Skorpion natürlich nicht fehlen. Dieses Wasserzeichen gilt als leidenschaftlich, intensiv und sinnlich. Skorpione haben keine Angst davor, ihre sexuellen Wünsche auszuleben. Und sie lieben es, die Kontrolle zu übernehmen. Dabei sind sie aber auch kreativ und einfallsreich, was für ganz schöne Wow-Momente im Schlafzimmer sorgen kann.

Löwe

Die Löwen lieben es, im Mittelpunkt zu stehen – das wissen wir alle. Sie sind selbstbewusst, leidenschaftlich und voller Energie. Logisch eigentlich, dass sie auch gern die Kontrolle im Bett übernehmen. Sie wissen, wie sie ihren Partner oder ihre Partnerin verführen können, sie lieben es aber auch, bewundert zu werden. Das Sternzeichen schätzt zudem die Abwechslung. Langweile kommt beim Löwen garantiert nicht auf, das steht fest.

Widder

Auch der Widder ist für seine landschaftliche Ader bekannt. Er ist zudem spontan und abenteuerlustig, was sein Lovelife erst so richtig spannend macht. Das feurige Sternzeichen übernimmt natürlich auch gern das Ruder im Schlafzimmer. Das impulsive Feuerzeichen ist außerdem mutig und experimentierfreudig, und scheut sich nicht davor, neue Dinge auszuprobieren, um die Leidenschaft am Leben zu erhalten. Und fest steht: Dem Widder mangelt es definitiv nicht an Fantasie.