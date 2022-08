Also auf dieses Souvenir hätte eine Frau aus dem österreichischen Natternbach bestimmt gerne verzichtet: Denn als sie ihren Koffer nach einem Kroatien-Urlaub auspackt, entdeckt sie insgesamt 18 Skorpione.

Es war eine ganze Skorpion-Familie, die es sich in dem Koffer gemütlich gemacht hat.

Skorpione im Gepäck: Frau findet tierische Souvenirs im Koffer

Na, was nehmt ihr so unabsichtlich aus dem Strandurlaub mit? Ein bisschen Sand, der sich in euren Schuhen versteckt hat, vielleicht die ein oder andere Muschel oder doch einen Cocktailschirm, den ihr leicht angeheitert in den Koffer geworfen habt? Auf eine Frau aus Oberösterreich wartete eine deutlich weniger vergnügliche Überraschung, als sie ihren Koffer öffnete.

Denn als die Frau nach einem Kroatien-Urlaub ihr Gepäck öffnet, begrüßen sie insgesamt 18 Skorpione. Konkret versteckte sich in ihrem Koffer eine Skorpion-Mama mit ihren 17 Babys. Vermutlich ein ziemlicher Schock für die Frau, die ja eigentlich nur ihren Koffer auspacken wollte.

Tierhilfe kümmert sich um Familie

Doch die Frau kam offenbar mit einem Schreck davon. Denn es kam zu keinem Stich durch den Skorpion. Welche Gattung es war ist übrigens nicht bekannt. In Kroatien und dem Mittelmeerraum ist aber meist die Gattung der Euscorpius anzutreffen. Die bis zu fünf Zentimeter großen Tiere sind für den Menschen weitgehend harmlos; ein Stich ist zwar schmerzhaft, jedoch nicht tödlich. „Bei den meisten Skorpion-Stichen verhält es sich ähnlich wie mit Wespenstichen. Im Normalfall kommt es zu einer Schwellung, mehr nicht“, erklärt ein Mitarbeiter der Tierhilfe gegenüber „OÖNachrichten“. Ernst wird es nur, wenn man allergisch ist, betont er.

Nachdem die Frau die Tierschutzbehörde informiert hatte, kümmerte sich die Tierhilfe um die Skorpione und brachte sie in ein Tierheim in Linz. Dort wird die Skorpion-Familie jetzt betreut und soll später wieder zurück nach Kroatien gebracht werden. „Sobald sich eine Gelegenheit ergibt, etwa wenn ein Mitarbeiter des Tierheims nach Kroatien auf Urlaub fährt, werden sie mitgenommen und dort wieder ausgesetzt“, erklärt der Tierhilfe-Mitarbeiter.

Mittlerweile dürfte sich bei den Tierschützern auch schon eine gewisse Routine einbringen – laut dem „Mirror“ ist es nämlich schon das dritte Mal innerhalb eines Jahres, dass Skorpione aus Kroatien aus Versehen den Weg nach Oberösterreich finden.

