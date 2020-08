Es gibt so viele verschiedene Arten von Männern. Aber manche Männer-Typen sind einfach nichts für eine feste Beziehung.

Die Suche nach einem passenden Partner kann ganz schön anstrengend sein. Also vergeude nicht deine Zeit und halte dich von diesen Männer-Typen fern. Denn die sind eindeutig kein Beziehungsmaterial!

Der Verletzte

Dieser Mann hat in der Vergangenheit schon sehr viel Schlimmes erlebt. Aber er ist darüber noch immer nicht hinweg. Deshalb wird er dir niemals wirklich vertrauen und das zeigt er auch immer wieder. Eine glückliche und dauerhafte Beziehung ist mit diesem Männer-Typ nicht wirklich möglich.

Der Kindische

Im ersten Moment wirkt er sehr süß und man hilft ihm noch gerne Kleinigkeiten zu erledigen. Aber mit der Zeit ist das ständige Erinnern an Arzttermine eher lästig. Dieser Männer-Typ wird zu einer wirklichen Herausforderung und ernsthafte Unterhaltungen sind nahezu unmöglich. Deshalb ist dieser Typ Mann eher ungeeignet für eine ernste Beziehung.

Der Bindungsunwillige

Er ist sehr erfolgreich im Berufsleben, aber eine Partnerin sucht er eigentlich nicht wirklich. Dieser Männer-Typ will in erster Linie nur Spaß. Das Wort “Ehe” existiert in seinem Wortschatz nicht. Dieser Typ Mann ist an Frauen übermäßig interessiert, jedoch nur für kürzere Abenteuer.

Der Selbstverliebte

Dieser Männer-Typ liebt sich selbst mehr als er eine Frau jemals lieben könnte und sucht deshalb eine, die bereit ist, ihm täglich die Bestätigung zu geben, die er für sein Ego braucht. Meistens suchen sich solche Männer eher schüchterne Frauen aus, die ihn nahezu anhimmeln. Also lass die Finger von solchen Männern.

Der Player

“Ich möchte momentan einfach keine Beziehung.” Und das sagt er meistens erst, wenn er dir schon dein Herz gestohlen hat. Er ist charmant, wortgewandt, aufmerksam und ein echter Profi in Sachen Komplimente – bis du mit ihm im Bett gelandet bist. Denn dann meldet er sich gar nicht mehr und ruft nicht mehr zurück. Für eine Beziehung ist dieser Männer-Typ nicht zu haben.

Der Schwätzer

Für diesen Typ Mann ist alles vorstellbar: Kinder, Hochzeit, große Reisen. Da gibt es nur ein Problem. So schnell er große Pläne schmiedet, so sicher ist er auch darin, Ausreden dafür zu finden. Auch wenn du etwas anderes glauben willst – dieser Mann wird niemals Nägel mit Köpfen machen.