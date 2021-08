Eine wallende, gesunde und top gestylte Mähne wünschen wir uns doch alle, oder? Dass dieses Ziel oftmals mit sehr viel Aufwand verbunden ist, wissen wir. Wie schön wäre es, wenn wir uns den “Frisch-vom-Friseur”-Look ganz einfach zuhause selbst zaubern könnten? Geht nicht? Geht doch! Wir zeigen dir, wie du das hinkriegst. 🤓

Die Fakten

Ja zugegeben, an manchen Tagen ist ein Besuch beim Haarprofi ein echt entspannendes Wellness-Erlebnis, was aber auch ganz schön aufs Zeit- und Geldkonto schlägt. Deshalb sind wir ganz froh, dass es Produkte gibt, die uns beides sparen und trotzdem professionelle Ergebnisse liefern. 💃

© L’Oréal

Style it yourself

Unser Hairstyle spiegelt oft unsere Stimmung wider. Mal kurz, mal lang, mal hell, mal dunkel – mal mit vielen Highlights, mal ganz ohne. Damit unsere Mähne das noch lange mitmacht, sollten wir schonend mit ihr umgehen. Perfekt dafür gemacht ist die Casting Crème Gloss Glanz-Reflex-Intensivtönung von L’Oréal. 👱‍♀️ Ganz ohne Ammoniak und Silikone verleiht die Casting Crème Gloss Intensivtönung ein natürlich aussehendes Farbergebnis und Haargefühl, voller schimmernder Reflexe und außergewöhnlichem Glanz. Das beste daran: Freu’ dich auf bis zu 3x mehr Glanz für deine Supermähne*! Die Intensivtönung hält zudem bis zu 28 Haarwäschen, das bedeutet für dich: 6-8 Wochen perfekter Style. Jawollo – We like!

Hol dir dein Golden Ticket!

Wenn du jetzt ultra Lust bekommen hast, deinen Haaren einen neuen Anstrich zu verpassen, dann wird dir das hier gefallen: Wir verlosen in der missAPP jetzt 50 Samples der neuen Casting Crème Gloss von L’Oréal. Einfach ein Foto deiner aktuellen Frise hochladen und mit ein bisschen Glück gewinnen. Und jetzt kommt’s: Unter allen Teilnehmerinnen verlosen wir 10 Golden Tickets zur missCOLO Party, die am 2. September in Wien stattfindet. Auf die Gewinnerinnen wartet nicht nur ein Fresh-Up für ihre Haare, sondern auch ein professionelles Styling und Fotoshooting für die Oktober-Ausgabe des missMAGAZINS 😱. Whaaaat!! Wir drücken die Daumen und freuen uns auf euch!

*instrumenteller Test