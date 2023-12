Im November kam es zu einer Mini „Mean Girls“ Reunion für einen Werbespot der US-amerikanischen Supermarktkette Walmart. Während der Main-Cast nach Jahren wieder in die alten Rollen schlüpfte, fehlte ein besonderer Charakter im Spot: Regina George, ursprünglich gespielt von Rachel McAdams.

Die Schauspielerin verrät nun, warum sie bei der Wiedervereinigung nicht dabei war.

Rachel McAdams fehlte in der Plastics-Reunion

Anlässlich des Black Friday Sales im November diesen Jahres kam die amerikanische Supermarktkette Walmart auf eine grandiose Marketing-Idee. Sie kreierten zusammen mit dem Original-Cast von „Mean Girls“ einen Werbespot. Ein gut durchdachter Move, schließlich gilt „Mean Girls“ als DER Kult-Film der 2000er. Die Komödie hat sich über die Jahre hinweg ins Gedächtnis vieler Millennials und mittlerweile auch Gen Zs ins Gedächtnis gebrannt. Das bekannte Filmzitat, „On Wednesdays we wear Pink“ setzt sich auch 2023 noch als Hit durch.

Für die Werbekampagne kehrten (fast) alle „Plastics“ zurück. Ein Volltreffer, denn auf diesen Tag warteten alle Fans sehnsüchtig: Eine Wiedervereinigung der originalen Plastics! Während Lindsay Lohan, Amanda Seyfried und Lacey Chabert an der Reunion teilnahmen, fehlte den „Mean Girls“-Fans aber das Main-Mean Girl, Regina George. Die Abwesenheit von Rachel McAdams hat viele Fragezeichen in den Köpfen der Fans aufgeworfen. Nun verrät sie, warum sie nicht bei der Reunion zu sehen war.

Sie wusste nicht, dass jede:r mitmacht

In einem Interview mit „Variety“ enthüllt die 45-jährige Schauspielerin den Grund für ihr Fehlen bei der Wiedervereinigung: „Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich war nicht so begeistert davon, einen Werbespot zu machen, wenn ich ganz ehrlich bin.“ Weiters fügt Rachel hinzu, dass sie nicht wusste, dass es so ein großes Treffen werden würde: „Ich würde natürlich immer gerne bei einem ‚Mean Girls‘-Treffen dabei sein und mit meinen Plastics abhängen, aber ja, das habe ich erst später herausgefunden“, merkt sie im Interview an.

Nun ja, jetzt ist die Katze also endlich aus dem Sack! Fans der Schauspielerin geben auch schon auf der Plattform X ihren Senf um die Reunion-Debatte dazu. Sie alle finden es schade, dass Rachel nicht dabei war; doch viele verstehen, dass Rachel einfach keine Zeit für ein kleineres Projekt wie eine Werbung hatte.

She basically said “call me when you’re dreaming bigger girls. cute commercial tho!”



This is the most Regina George statement ever



I love her 🤭 — ☁️ PIERRE KING (@heypierreking) December 20, 2023

i support rachel mcadams because the “reunion” was literally a walmart commercial.



who is trying to waste their acclaimed talents to sell appliances and cereal for walmart. pic.twitter.com/NfRURrkQxG — luca (@LucaGuadagnegro) December 20, 2023