Jetzt ist es offiziell: Der Netflix-Film “Bird Box” bekommt eine Fortsetzung. Das hat Bestsellerautor Josh Malerman nun verraten.

Er hat außerdem auch schon erste Details über den zweiten Teil ausgeplaudert.

“Bird Box”-Fortsetzung kommt

2018 veröffentlichte Netflix den Horrorfilm “Bird Box”, der auf dem gleichnamigen Buch des Bestsellerautors Josh Malerman basiert. Mit Sandra Bullock in der Hauptrolle feierte der Film einen Riesen-Erfolg und wurde alleine in der ersten Woche fast 45 Millionen Mal gestreamt. Neben dem Film sorgte damals auch die sogenannte “Bird Box”-Challenge für jede Menge Aufregung im Netz, vor der Netflix schließlich sogar offiziell warnte. Damals stellten unzählige User Videos ins Netz, bei denen sie sich blind teils gefährlichen Aufgaben stellen mussten.

Wie der “Bird Box”-Autor Josh Malerman nun jedenfalls in einem Interview mit dem Magazin Inverse verriet, kommt tatsächlich eine Fortsetzung. Er habe den zweiten Teil bereits geschrieben und auch an dem Film wird schon gearbeitet. Das Sequel wird “Malorie” heißen und das neue Buch erscheint bereits am 21. Juli. Darin soll die Geschichte rund um die Flucht von Malorie und ihren beiden Kinder fortgesetzt werden. Der zweite Teil beginnt in der Schule für Blinde, in die sich die Mutter mit ihren Kindern am Ende des ersten Teils rettet. Außerdem wird es einen Zeitsprung von zehn Jahren in die Zukunft geben. Ob Sandra Bullock auch in der Fortsetzung wieder mitspielen wird, hat der Autor noch nicht verraten. Der Film sei jedenfalls bereits im Planung, so Malerman.

Darum geht’s in dem Film

In dem ersten Teil des Netflix-Films “Bird Box – Schließe deine Augen”, geht es darum, dass die Bevölkerung von einem rätselhaften Wahn befallen wird. Jeder, der sich damit infiziert, begeht Selbstmord. Um sich und ihre zwei Kinder zu retten, begibt sich die junge Mutter Malorie, gespielt von Sandra Bullock, auf die Flucht. Der einzig sichere Zufluchtsort: Ein reißender Fluss. Und um die Flucht zu überleben, müssen sie sich auf dieser gefährlichen zweitägigen Reise die Augen verbinden.