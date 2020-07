Forscher der Nanyang Technological University in Singapur entwickelten nun ein System aus 24 kleinen Lautsprechern, die am Fenster angebracht werden können und Störgeräusche unterdrücken sollen.

Ihre Ergebnisse veröffentlichte die Wissenschaftler dabei in der Fachzeitschrift Nature Scientific Reports.

Ruhe trotz offenem Fenster: Forscher entwickeln eigenes System, um Lärm zu eliminieren

Jeder kennt es: Es ist heiß in der Wohnung und man will eigentlich das Fenster öffnen. Doch der Straßenlärm ist einfach zu laut, um trotz geöffnetem Fenster Ruhe zu finden. Es müsste demnach eine Möglichkeit geben, trotz offenem Fenster zu entspannen. Forscher aus Singapur wollen es nun geschafft haben, dies zu ermöglichen. Denn unter der Leitung von Bhan Lam von der Nanyang Technological University entwickelten die Wissenschaftler nun einen speziellen Lautsprecher, der Störgeräusche von Außen mit Gegenschall unterdrücken soll. Demnach ist es mithilfe der neuen Erfindung trotz Straßenlärm auch möglich, das Fenster zu öffnen. Doch wie funktioniert das genau?

Störgeräusch wird durch Gegenschall abgedämpft

Wie die Forscher in ihren Ergebnissen, die sie im Fachmagazin Nature Scientific Reports veröffentlichten, berichten, befestigten sie für ihr System 24 kleine Lautsprecher an einem Fenster. Zudem brachten sie innen vor den Fenstern mehrere Metallstangen an. Denn auf diese Weise funktionieren die Fenster wie eine aktive Geräuschunterdrückung, wie es sie zum Beispiel bereits bei sogenannten Noice Cancelling Kopfhörern gibt, die Geräusche aus der Umgebung abdämpfen können. Dabei kann das außenstehende Störgeräusch durch das Aussenden des passenden Gegenschalls neutralisiert werden. Hierfür brachten die Forscher außen ein Mikrofon an den Fenstern an, das die umstehenden Geräusche misst und analysiert. Das Mikrofon wird dabei von einem Computersystem gesteuert.

Laut den Wissenschaftlern können die Anti-Noise Control Fenster Schallwellen zwischen 300 und 1.000 Hertz neutralisieren. Bei starken Geräuschen wie etwa Sirenen von Polizei, Krankenwagen oder Feuerwehr sei es allerdings nicht möglich, diese abzudämpfen. Denn das neue System richtet sich nach Angaben der Forscher vor allem auf monotones Grundrauschen.