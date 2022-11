TikTok hat wiedermal einen neuen Frisuren-Hack für uns parat. Dieser soll geglättete Haare über Tage – wenn nicht sogar Wochen – glatt halten. Und alles, was ihr dazu braucht, ist eine alte Strumpfhose. Klingt zu gut, um wahr zu sein? Wir haben uns den Trend mal genauer angesehen!

Der Hack soll außerdem auch gegen Frizz und fliegende Haare wirken.

Beauty-Hack geht viral: So bleiben eure Haare tagelang glatt

Kennt ihr das? Ihr steht Ewigkeiten mit dem Glätteisen im Bad, nur um die perfekte glatte Mähne zu kreieren. Kaum geht ihr dann schlafen, ist das haarige Meisterwerk auch schon wieder ruiniert. Jaaa, dass geglättete Haare auch tatsächlich glatt bleiben, ist eine eigene Wissenschaft. Gerade über Nacht wollen Haare nur allzu gerne wieder kraus werden. Doch jetzt hat TikTok offenbar die Lösung für dieses Problem gefunden.

Derzeit geht ein neuer Beauty-Hack für zu Hause viral, der unsere geglätteten Haare über Tage – ja sogar Wochen – glatt halten soll. Alles, was ihr dazu benötigt, ist eine alte Strumpfhose. Wenn ihr euch jetzt denkt: Häää Haare und Strumpfhose – das kommt mir bekannt war. Dann habt ihr vermutlichen den Socken-Locken-Hack im Kopf. Dieser machte vor etwa einem Jahr im Netz die Runde. Dabei könnt ihr euch Locken mithilfe eurer Socken zaubern. Tja, und so ähnlich funktioniert nun auch der neue Strumpfhosen-Hack, nur dass dieser Hack eben die gegenteilige Wirkung haben soll.

Immer mehr TikToker:innen nutzen nun Tights, um ihre geglättete Mähne (egal ob nun mit Föhn oder Glätteisen) auch wirklich glatt zu halten und gleichzeitig fliegende Haare und Frizz zu bekämpfen. Und das tollste an dem Trend: Die Umsetzung ist wirklich simpel.

So funktioniert der Strumpfhosen-Trick

Die Idee hinter dem Hack kommt ursprünglich von der Black Community und dem sogenannten „Doobie Wrap“. Dabei handelt es sich um eine Art schützende Frisur, bei der die Haare um den Kopf gewickelt und (gegebenenfalls in einem Kopftuch oder Netz) festgesteckt werden, um die Haare vor Frizz oder Knötchen zu bewahren.

Wie genau nun die Strumpfhosen-Variante funktioniert, zeigt die TikTokerin Jaylá Cierra (@theofficialjaylacierra) auf ihrem Kanal. Ihr Video ging sofort nach der Veröffentlichung viral und inzwischen verzeichnet der Clip bereits über vier Millionen Aufrufe auf TikTok. In dem Video sieht man die Influencerin, wie sie ihre Haare in der Mitte teilt und dann jeweils eine Strähne in ein Strumpfhosenrohr packt. Danach wickelt sie die zwei Strähnen über ihren Kopf. Klingt kompliziert? Ist es aber gar nicht. Seht am besten selbst:

Der Clou dabei: dank dieser Methode werden die Haare nicht nur glatt an den Kopf gedrückt, sondern sie werden dadurch auch aufgeteilt. Heißt, der Scheitel und die Strähnen bleiben da, wo sie hingehören. Dadurch dürfte euch am nächsten Morgen das verknotete Chaos in euren Haaren erspart bleiben und eure Mähne bleibt einfach ewig super glatt. Zumindest bis zur nächsten Haarwäsche, versteht sich.

Und wenn man der TikTok-Community Glauben schenken mag, dann dürfte der Hack tatsächlich halten, was er verspricht. „Okay, der Hack verdient einen Award. Ich liebe es!“ oder „Ich habe es sofort getestet und der Trick ist einfach genial“, lauten nur einige der Kommentare unter Jaylás virales Video. Unser Tipp: Probiert es einfach selbst aus.