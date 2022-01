Habt ihr euch schonmal gewünscht, in der Welt von „Harry Potter“ zu leben? Dank Vergnügungsparks und Fanshops kommt man dem schon ziemlich nahe. Aber es geht noch ein Level höher: Ein Spielhaus, in dem man das Gefühl hat, gleich auf Harry, Ron und Hermine zu treffen.

Möglich macht das ein kanadisches Unternehmen, das Puppenhäuser nach Maßanfertigung herstellt.

„Harry Potter“-Spielhaus für 200.000 Dollar

Wer richtig, richtig viel Geld hat und nicht mehr weiß, was er sich noch alles kaufen soll, könnte doch in ein Haus investieren. Und nein, damit meinen wir keine Immobilie, mit Strom, Wasser und Abfluss, sondern ein Spielhaus für Kinder! Das kanadische Unternehmen Charmed Playhouses hat es sich zur Aufgabe gemacht, Klein und auch Groß überglücklich zu machen, in dem es ausgefallene und riesengroße Spielhäuser herstellt.

Wer ein Schloss, eine Märchenhütte, ein Piratenschiff oder ein „Harry Potter“-Domizil haben möchte, muss allerdings sehr tief in die Tasche greifen. Denn die Häuschen kosten zwischen 15.000 und 250.000 US-Dollar. Gut, unsereins kauft sich um diese Summe wohl eher ein Auto oder eine Dreizimmerwohnung. Und auch „Häuschen“ scheint in diesem Zusammenhang nicht der ideale Begriff zu sein, denn die Bauten können locker mal über 30 Quadratmeter und damit auch größer als so manches Apartment für Erwachsene sein.

Das „Harry Potter“-Spielhaus hat jedenfalls eine glückliche Besitzerin gefunden. Die zweijährige Logan aus Ontario in Kanda wurde damit von ihren Großeltern überrascht. Echte „Harry Potter“-Fans würden vermutlich ausflippen, wenn so etwas in ihrem Garten stehen würde. Denn neben dem Hogwarts-Turm hat das Haus auch Elemente aus der berühmte Winkelgasse. Was natürlich auch nicht fehlen darf? Die kleine Besenkammer unter der Stiege, in der Harry im ersten Teil der Filmreihe gehaust hat.

Wer kann schon von sich behaupten, einen Kamin in seinem Playhouse zu haben?!

Übernachtung im Spielhaus-Resort

Wer keine horrenden Summen für ein Spielhaus ausgeben möchte, aus dem Kinder früher oder später leider rauswachsen werden, kann mit seinen Sprösslingen auch die Charmed Family Resorts in Alberta, Kanada besuchen. Das Gebiet befindet sich ganz in der Nähe der Pass Powderkeg Ski Area. Zur Auswahl stehen drei verschiedene Hütten im Spielhaus-Stil, die das ganze Jahr über für etwa 300 Dollar die Nacht gebucht werden können.

Von Mini-Clubs über Märchenhäuser

Hinter den „Charming Playhouses“ steckt Tyson Leavitt aus Kanada. Er hat die Mission, die Gärten von Familien in wahr gewordene Märchen zu verhandeln. Und lasst euch eines sagen: das ist ihm definitv gelungen!

Jetzt folgt eine kleine Auswahl an Luxushütten für Kinder, von denen wir nur träumen können.

Wie wäre es etwa mit einem Club, in den nur Kinder Zutritt haben?

Samt DJ-Pult und Dancefloor versteht sich:

Hier ein Townhouse samt Einfahrt und Vorgarten, bei dem man nicht sicher ist, ob man sich gerade in einem Nicholas-Sparks-Film befindet:

Lust auf einen kleinen Abstecher nach Paris? Et Voilà:

Auch von innen können sich die Häuschen sehen lassen:

Bällebad gefällig?

Oder doch lieber ein eigener Mini-Pool?!

Ein Highlight ist definitv das Cinderella-Märchenschloss:

Braucht jemand Deko-Inspo aus einem Kinder-Spielhaus?

Und wer mit all den Fantasy-Hütten nichts am Hut hat, kann sich auch in einem moderenen Häuschen vergnügen: