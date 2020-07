Scott Disick und Sofia Richie haben nach ihrer Trennung im Mai während der Corona-Pandemie nun wieder zueinander gefunden. Zumindest behauptete das jetzt ein Insider im Gespräch mit dem Magazin US Weekly.

Demnach sollen die beiden aktuell viele romantische Stunden miteinander verbringen und mittlerweile wieder ein Paar sein.

Insider bestätigt: Scott Disick und Sofia Richie sind wieder ein Paar

Scott Disick und Sofia Richie schweben offenbar wieder auf Wolke sieben. Denn wie ein Insider nun gegenüber US Weekly verriet, sollen die beiden nach ihrer Trennung nun erneut zueinander gefunden haben. Der Unternehmer und das Model gaben im Mai bekannt, nach ihrer dreijährigen Beziehung getrennte Wege zu gehen. Grund für das Liebes-Aus sei damals unter anderem die gemeinsame Zeit in der Quarantäne während der Corona-Krise gewesen. Nach der Trennung sollen die beiden ihrer Beziehung allerdings nun noch einmal eine Chance gegeben haben, erklärte ein Vertrauter von Disick und Richie jetzt im Gespräch mit US Weekly. “Sie verbringen eine romantische Zeit zusammen. Sie sind wieder zusammen”, berichtet die Quelle.

Laut einem weiteren Insider habe Scott die Zeit nach der Trennung vor allem dazu genutzt, um an sich selbst zu arbeiten. “Sofia wollte, dass Scott die Probleme überwindet, die er hat und Scott wollte einen größeren Fokus auf sich selbst und seine Familie statt auf irgendeine Art von romantischer Beziehung legen”, so die Quelle.

Liebescomeback mit Kourtney Kardashian?

Auch, wenn Scott Disick und Sofia Richie nun glücklicher denn je scheinen könnten die zahlreichen Gerüchte um eine Liebschaft zwischen dem Unternehmer und seiner Ex-Freundin Kourtney Kardashian dem Liebesglück nun im Weg stehen. Denn der 37-Jährige und die “Keeping Up With The Kardashians”-Darstellerin sollen sich laut US-Medienberichten in letzter Zeit des Öfteren gesehen haben. Zudem sei Kourtney Insiderquellen zufolge an der Trennung von Disick und Richie im Mai nicht ganz unbeteiligt gewesen sein. Denn das Verhältnis zwischen dem Unternehmer und seiner Ex-Freundin soll Richie während ihrer gemeinsamen Beziehung stets ein Dorn im Auge gewesen sein. Da das Ex-Paar drei gemeinsame Kinder hat, dürfte sich dieses Problem allerdings auch nun nicht allzu schnell lösen lassen.