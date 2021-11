Es gibt Sternzeichen, die können einfach nicht ohne Tiere leben. Deshalb haben sie meistens auch ein eigenes Haustier. Sie brauchen ihre flauschigen Partner einfach immer um sich, weil sie einen ganz besonderen Draht Tieren haben. Oft hängt das mit dem Sternzeichen zusammen.

Vor allem diese Tierkreiszeichen sind besonders tierlieb.

Krebs

Der Krebs ist ein sehr emotionaler Mensch und das spüren Tiere ungemein. Sie geben dem Sternzeichen sehr viel Aufmerksamkeit, weil sie direkt spüren, wenn er einen Gefährten braucht. Generell ist der Krebs ein sehr fürsorglicher Mensch und liebt es, sich um andere Lebewesen zu kümmern. Er lässt seine Haustiere kaum allein und kuschelt mit ihnen, wann immer er Zeit hat.

Widder

Der Widder liebt es, sich in der Natur zu bewegen. Denn Action und Bewegung gehören für ihn einfach zum Alltag. Deshalb sind ihm Tiere am liebsten, die die frische Luft genauso genießen wie er. Kein Wunder also, dass der Widder ein absoluter Hunde-Fan ist, er liebt es nämlich, wenn er draußen mit ihnen toben und spielen kann. Während er oft sehr distanziert wirkt, geht der Widder in Anwesenheit eines Hundes richtig auf.

Stier

Der Stier ist mega treu und warmherzig. Kein Wunder, dass er ein Händchen im Umgang mit Tieren hat. Er ist immer zur Stelle, wenn auf ein Haustier aufgepasst werden muss. Die Verantwortung für ein Lebewesen übernimmt er gerne, weil ihm Vierbeiner so viel zurückgeben. Manchmal wirkt es sogar fast schon so, als würde er lieber Tiere um sich haben als Menschen.

Steinbock

Der Steinbock ist dafür bekannt, besonders ehrgeizig und diszipliniert zu sein. Bei Tieren wird dem Sternzeichen aber immer warm ums Herz. Trotzdem kann der Steinbock auf liebevolle Art bei Vierbeinern durchgreifen. Aus diesem Grund sind seine Haustiere meistens extrem gut erzogen und folgen ihm auf Schritt und Tritt.