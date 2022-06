Halt, Stopp! Alles stehen und liegen lassen: Die halbe Welt flippt gerade aufgrund von einem einzigen Foto aus. Denn wir wissen jetzt, wie Schauspieler Ryan Gosling als „Ken“ im neuen „Barbie“-Film aussieht.

Das Filmstudio hat jetzt das erste Bild veröffentlicht, das den 41-Jährigen in der Rolle der Kultfigur zeigt.

Ryan Gosling verwandelt sich in „Ken“

Als wir zu sehen bekamen, wie Margot Robbie als waschechte „Barbie“ aussieht, sorgte das schon für eine kleine Sensation. Jetzt legt Warner Bros aber noch einen drauf und präsentiert uns den berühmten „Ken“. Kein Geringerer als Ryan Gosling schlüpft in die Rolle der Kultfigur – und jetzt wissen wir auch endlich, wie er sich als Barbies Weggefährte macht.

Nur schon mal so viel: Er ist wasserstoffblond, sonnengebräunt und ziiiiehmlich durchtrainiert. Und auch den verschmitzten Blick der Puppe hat Gosling wirklich gut drauf. Um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen, steht auf der Boxershorts nochmal klar und deutlich „Ken“. Seid ihr bereit?

Und auch seine Ehefrau Eva Mendes teilt das Bild auf ihrem Instagram-Kanal und findet gleich mal sehr deutliche Worte, was sie davon hält. „So verdammt lustig. So verdammt gut. So verdammt aufgeregt, wenn ihr es bald sehen könnt.“ Dazu scheibt sie noch den Hashtag „das ist mein Ken“.

Das Netz flippt aus

Hatte nicht jeder von uns schonmal die eine oder andere Fantasie, dass „Ken“ zum Leben erwacht? Dass es sich dabei um Ryan Gosling handeln könnte, ist definitiv nicht die schlechteste Option, richtig? So sehen das wohl auch zahlreiche Fans im Netz. Denn schnell wird klar, was die Öffentlichkeit im Schnitt von der lebendigen Figur aus dem „Barbie“-Universum hält.

Zu lesen sind Kommentare wie: „Ich kann nicht mehr … das wird das Internet brechen“ oder etwa „Ich liebe es! Ich hatte heute wirklich keinen guten Tag, aber das macht ihn gerade viel besser. Danke fürs Teilen!“ Andere munkeln ja, dass Ryan Gosling damit vielleicht sogar einen alten Trend zurückgeholt hat. Werden sich jetzt alle wieder ihre Haare bleichen?

Diese Stars sind auch dabei

Bis wir den Film jedoch auf der Leinwand sehen können, müssen wir uns wohl noch ein wenig gedulden. Denn planmäßig soll „Barbie“ im Juli 2023 in die Kinos kommen. Dafür aber mit einem richtig großen Star-Aufgebot. Neben Margot Robbie und Ryan Gosling, sind auch Will Ferrell, Kate McKinnon, America Ferrera, Issa Rae, Michael Cera sowie Simu Liu Teil der Besetzung.