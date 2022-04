Ein US-Unternehmen sucht nun nach einem ganz besonderen Mitarbeiter. Die Person soll gemütlich von zu Hause aus Pornos anschauen. Und für den Spaß bietet die Firma mindestens 18 Euro pro Stunde.

Der Haken? Offenbar gibt es keinen.

Pornos von daheim aus schauen und dabei noch bezahlt werden? Tja, das klingt für viele wohl nach einem Dreamjob. Und dieser Traum könnte für einen Glücklichen oder eine Glückliche bald in Erfüllung gehen. Denn „Bedbible“ sucht nun tatsächlich nach einem Mitarbeiter, der von zu Hause aus Pornos sichtigt. Die Berufsbezeichung: Leitung der Pornoforschung. Die Gage: 18 Euro pro Stunde.

Who wants to get paid $20 hourly to watch #porn for BedBible? Remote position for someone age 21+ Apply today! #watchingporn #HIRINGNOW #HiringAlert #adultjob #pornresearch #remotejobs #jobsearch https://t.co/imIlAnd64y