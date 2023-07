U-Bahn-Fahrgästen in Kanada bot sich nun ein äußerst ungewöhnliches Bild. Ein Mann steigt plötzlich mit einer XXL-Schlange um den Körper gewickelt in den Zug und fährt mit dem Reptil, ganz seelenruhig, mehrere Runden.

Ein Video von der skurrilen Aktion verbreitet sich derzeit auf Social Media und sorgt für jede Menge Aufsehen.

Attention: Snake on a Train!

Also wir wissen nicht wie es euch geht, aber wir freuen uns meist über tierische Gäste in der U-Bahn. Hin und wieder bekommen wir brave Hunde und süße Katzen zu sehen, die sich in den meisten Fällen auch ruhig verhalten. Doch in der kanadischen Stadt Toronto, entschloss sich jetzt ein Mann dazu, einfach mal seine rund zwei Meter lange Boa um den Hals zu wickeln und mit ihr eine Runde in der Metro spazieren zu fahren. Ja, ihr habt richtig gelesen!

Ein Fahrtgast zückt prompt sein Handy und filmt das kuriose Szenario. „Dinge, die man in der U-Bahn in Toronto sieht“, kommentiert er dazu und teilt den Clip auf Tiktok. Zu sehen ist, wie sich die Boa um den Körper des Schlangenliebhabers wickelt, während in der Nähe Passagiere sitzen und das Geschehen verdutzt beobachten. Doch wer ist der Mann überhaupt? Und wieso hat er eine XXL-Schlange auf den Schultern?

Boa heißt Sophie

Bei dem Schlangen-Mann handelt es sich um den Reptil-Enthusiast Matthew Genser. Er ist der Besitzer der Boa und sein Haustier hat sogar ein Namen. „Ich habe Sophie zwölf Jahre lang großgezogen. Sie ist eines der süßesten Tiere, die man sich vorstellen kann“, schreibt Matthew auf Social Media und kommentiert dort einen Bericht der kanadischen Zeitung Toronto Sun.

Das Video von dem Szenario ging nicht nur viral, es sorgt im Netz vor allem auch für Fassungslosigkeit. Ein User kommentiert zum Beispiel unter dem Clip: „Ich würde sofort aussteigen.“ Kein Wunder, immerhin wirkt die Schlange durchaus bedrohlich. Ein anderer schreibt: „Ist das sein persönlicher Bodyguard?“

Doch Matthew stellt klar: „Sophie ist nicht gefährlich. Man müsste eine Ratte oder einen Vogel dabei haben, um sie anzustacheln“, schreibt er weiter. Er dränge sein Tier niemandem auf. „Wenn jemand Angst hat, würden wir ihn meiden.“ Na, dann ist ja alles gut, oder? Nicht ganz!

Sind Schlangen in der U-Bahn überhaupt erlaubt?

Eine Frage, die sich vermutlich jetzt viele stellen: Darf man das überhaupt? Klar, unter bestimmten Voraussetzungen sind Tiere in der U-Bahn natürlich erlaubt. Doch es macht einen riesigen Unterschied, ob man mit einem Hund an der Leine oder mit einer XXL-Schlange auf den Schultern in die U-Bahn einsteigt. Zumal ja auch für Hunde gewisse Regeln gelten, wie das Tragen eines Maulkorbs zum Beispiel.

Laut kanadischen Medien darf gemäß der Regeln der Toronto Verkehrsbetriebe (TTC) niemand mit einem Tier im Transitsystem reisen, es sei denn, es ist an der Leine oder in einem geschlossenen Behälter, der jederzeit sicher und unter der Kontrolle der Person bleibt und das Tier „keine Unannehmlichkeiten oder Gefahren darstellt“. Heißt: selbst, wenn Matthew seiner Boa eine Leine umgehängt hätte (wir lieben dieses Bild) wäre er dennoch illegal mit seine Boa unterwegs gewesen. Denn er kann nicht garantieren, dass das Tier keine Bedrohung für die anderen Passagiere darstellt. Ob der Mann aus Toronto nun deshalb noch mit Konsequenzen rechnen muss, ist nicht bekannt.