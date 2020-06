Wer kennt es nicht? Früher oder später hinterlässt das Deo weiße oder gelbe Flecken auf der Kleidung. Oft ärgerlich, da sie beim Waschen nur sehr schwer herausgehen. Aber das heißt nicht, dass du das Kleidungsstück sofort wegschmeißen musst. Denn es gibt ein paar Tricks, wie du die lästigen Deo-Flecken ganz einfach loswerden kannst.

Mit diesen 6 Hausmitteln sagst du den Deo-Flecken Lebewohl.

Wie entstehen Deo-Flecken?

Besonders im Sommer greifen wir öfters zum Deodorant und nehmen damit lästige weiße oder gelbe Flecken für einen guten Duft in Kauf. Gelbe Deo-Flecken entstehen häufig auf weißen und hellen Textilien, während die weißen Flecken auf bunter und dunkler Wäsche auftauchen. Entstehen tun diese Ränder auf der Kleidung unter den Achseln durch die Kombination aus Aluminiumsalze im Spray und dem menschlichen Schweiß. Es wird sozusagen eine chemische Reaktion ausgelöst.

Wichtig: Egal, welches Hausmittel man verwendet, man sollte es immer vor der Wäsche anwenden, um zu testen, ob die Kleidung auch keinen Schaden davon trägt.

1. Backpulver oder Natron

Backpulver und Natron haben eine Flecken-lösende Wirkung. Vorsicht bei dunkler und bunter Kleidung, da es die Farbe aus den Textilien ziehen kann. Am besten immer auf einer unauffälligen Stelle testen, bei weißen Oberteilen brauchst du dir keine Gedanken zu machen.

How to:

Den Fleck anfeuchten und mit Natron oder Backpulver bestreuen. Gut einmassieren und am besten über Nacht einwirken lassen. Danach ausspülen und ab damit in die Waschmaschine.

2. Gebissreiniger

Klingt ein bisschen ungewöhnlich, aber der Gebissreiniger enthält Bleichmittel und ist deshalb für die Entfernung von Deo-Flecken geeignet. Vorsicht: Nur bei weißer Kleidung verwenden.

How to:

Zwei Gebissreiniger Tabletten in ca. einem Liter lauwarmen Wasser auflösen und das weiße Oberteil für fünf bis zehn Minuten darin einwirken lassen. Dann ausspülen und anschließend wie gewohnt wieder waschen.

3. Essigessenz

Ein weiterer Fleckentferner, der aus der Küche kommt, ist Essig. Der Vorteil von Essig ist, dass er weniger aggressiv und farbschonender ist als das Backpulver. Somit ist er sowohl für helle als auch für dunkle Kleidung geeignet. Doch aufpassen bei feinen Stoffen! Bei heiklen Teilen solltest du das Hausmitte vorher immer an einer unauffälligen Stelle testen.

How to:

Eine Schüssel mit lauwarmen Wasser füllen und einen guten Schuss Essigessenz dazugeben. Das Oberteil am besten über Nacht im Essigbad einwirken lassen. Danach mit klarem Wasser gut auswaschen und ab damit in die Waschmaschine.

4. Zitronensäure

Mit Zitronensäure muss man sehr vorsichtig sein, sie ist nur für weiße Kleidung geeignet, da sie sehr aggressiv ist. Dafür ist sie aber sehr gut für hartnäckige Deo-Flecken.

How to:

Die Zitronensäure in einem Liter lauwarmen Wasser geben und das Oberteil darin eintauchen. Über Nacht einwirken lassen, danach mit reichlich klarem Wasser ausspülen und normal waschen.

5. Gallseife

Die Gallseife ist eine kleine Wunderwaffe. Sie eignet sich für dunkle Kleidung und für empfindliche Stoffe, wie Leder und Wolle. Wie immer gilt: An einer unauffälligen Stelle testen, ob die Farbe des Kleidungsstückes auch die Gallseife verträgt.

How to:

Den Fleck anfeuchten und die Gallseife einmassieren. Für ca. eine halbe Stunde einwirken lassen und auswaschen. Danach wie gewohnt in die Waschmaschine geben.

6. Aspirin

Auch ein etwas ungewöhnliches Hausmittel, aber es wirkt nicht nur bei Kopfschmerzen: Aspirin. Allerdings sollte man dieses Mittel nicht für empfindliche Stoffe verwenden.

How to:

Einfach zwei Tabletten zerreiben und mit Wasser verrühren bis man eine cremige Konsistenz hat. Den Fleck mit dieser Paste bestreichen und für eine halbe Stunde einziehen lassen. Auswaschen und ab in die Waschmaschine.

Deo-Flecken vermeiden

Damit erst gar keine Flecken entstehen, ist es ratsam, das Deo einziehen zu lassen bevor man sein Oberteil anzieht. Zusätzlich kann man auf Deodorants setzen, die keine Aluminiumsalze verwenden.