Erst vor kurzem, am 24. Juli, feierte die Fortsetzung des Films “The Kissing Booth” auf Netflix Premiere. Wer den Liebesstreifen bereits geguckt hat und nicht genug bekommen kann, darf sich nun freuen.

Denn wie Netflix auf Twitter ankündigte, wird es einen dritten Teil der Teenie-Romanze geben. Dieser soll zudem bereits abgedreht sein und 2021 auf Netflix erscheinen.

Netflix kündigt neuen Teil für “The Kissing Booth” an

Wie wird es mit Elle, Noah, Lee und Marco weitergehen? Diese Frage dürfen wir uns nun stellen. Denn wer dachte, dass nach der Fortsetzung des Netflix-Films “The Kissing Booth” schon Schluss ist, hat sich gewaltig geirrt. Den Beweis hierfür lieferte nun der Streamingdienst selbst, indem er via Twitter einen dritten Teil des Liebesfilms verkündete. Wie am Ende des Clips zudem zu sehen ist, wird “The Kissing Booth 3” bereits nächstes Jahr auf Netflix erscheinen. Denn wie das Online-Portal Deadline berichtet, sollen alle Szenen des Films bereits abgedreht worden sein. In einem YouTube-Livestream bestätigten nun auch die Darsteller der Teenie-Romanze die große Neuigkeit einer weiteren Fortsetzung.

So geht es in der neuen Fortsetzung weiter

ACHTUNG, SPOILER! Wer den zweiten Teil von “The Kissing Booth” noch nicht gesehen hat, sollte nicht weiterlesen. Denn Netflix teilte auf Twitter nun einen kurzen Clip aus dem dritten Teil, der den Fans erste Einblicke in den Film geben soll. Wie darin zu sehen ist, sind Elle und Noah trotz ihrer Probleme in Teil Zwei mittlerweile wieder total verliebt ineinander. Gemeinsam mit Freund Lee und seiner großen Liebe Rachel verbringen sie den Tag im Garten. Plötzlich erhält Elle einen Anruf von der Harvard University, den sie allerdings nicht annimmt. Wir erinnern uns: Im letzten Teil hatte sie schlussendlich sowohl für ihre Wunschuniversität in Berkeley als auch für die Harvard University eine Zusage erhalten. Hat sie sich also mittlerweile für eine der beiden Unis entschieden?

Nach dem Anruf flüstert Elle Noah etwas ins Ohr und die beiden flüchten sturmartig ins Haus und erklären, dass sie etwas zu “besprechen” hätten. Wir wissen natürlich alle, was damit gemeint ist 😉. Hier endet die Szene. Wie es für die vier weitergeht und welche Rolle Marco, der am Ende von “The Kissing Booth 2” mit gebrochenem Herzen zurückblieb, im neuen Teil spielen wird, bleibt abzuwarten.