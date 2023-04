Wir alle kennen die Zwillinge Dylan und Cole Sprouse aus der Serie „Hotel Zack und Cody“. Bei einem Auftritt im „Call her Daddy“-Podcast spricht der 30-Jährige jetzt erstmals über seine Erfahrungen als Kinderschauspieler. Im Gespräch offenbart er unter anderem, dass ihre Mutter ihn und seinen Zwillingsbruder damals ins Schauspielgeschäft gedrängt habe.

Im Erwachsenenalter distanzierte sich Cole deshalb von seiner Mutter.

Cole Sprouse: „Finanziell war sie die unverantwortlichste Frau aller Zeiten“

Im Podcast „Call her Daddy“ spricht Cole offen über seine Kindheit. Unter anderem erzählt er auch davon, wie seine Mutter, Melanie Wright, ihn und seinen Zwillingsbruder dazu drängte, schon sehr früh ins Schauspiel-Business einzusteigen. Die Zwillinge spielten schon zu Beginn ihrer Karriere in erfolgreichen Produktionen wie „Big Daddy“ oder „Friends“ mit. Doch von der damaligen Gage der beiden ist offenbar nicht viel übrig, wie der 30-Jährige erzählt. Denn seine Mutter soll die gesamten Einnahmen ausgegeben haben. „Meine Mutter war eine unglaublich wunderbare und künstlerische Frau, aber finanziell war sie die unverantwortlichste Frau aller Zeiten“, so Cole.

Als Cole und sein Bruder beiden zehn Jahre alt waren, bekam ihr Vater deshalb das alleinige Sorgerecht für die Zwillinge. Er wollte seinen Kindern eine „normale Kindheit“ ermöglichen. Doch nach dem kostspieligen Sorgerechtsstreit soll dieser die Zwillinge, laut Cole, ermutigt haben, weiter zu schauspielern, um die finanzielle Situation der Familie zu verbessern. Ihre Rollen in „Zack und Cody“ waren die Rettung. Der „Riverdale“-Darsteller vergleicht den Deal mit der Serie sogar mit dem „goldenen Ticket“ von Willy Wonka. „Es war in vielerlei Hinsicht eine lebensrettende Show“, sagte er. „Sie verschaffte uns ein Maß an Stabilität, Beständigkeit und Routine, die mein Bruder und ich zu dieser Zeit wirklich brauchten“, so der Schauspieler.

„Wenn ich noch einmal die gleiche Wahl hätte, würde ich es wahrscheinlich wieder tun“

Trotz der schwierigen Familiengeschichte bereut der Schauspieler den frühen Einstieg ins TV-Business nicht. „Ich weiß, dass es definitiv einen Groll gibt, es gibt definitiv einige Dinge, die ich aufarbeiten muss, aber nein. Wenn ich noch einmal die gleiche Wahl hätte, würde ich es wahrscheinlich wieder tun“, fügt er dem hinzu.

Vor einigen Jahren sagte auch Coles Zwillingsbruder Dylan, dass er froh über die Möglichkeiten sei, die sich ihm durch „Hotel Zack und Cody“ eröffnet haben. Zum 15-jährigen Jubiläums der Serie im März 2020 blickte der Schauspieler auf seine Zeit beim Disney Channel zurück. „Es ist viel in unserem Leben passiert, das damals schwierig war und diese Show hat uns in gewisser Weise gerettet“, schrieb der Schauspieler damals zu einem Video auf seinem Instagram-Account.