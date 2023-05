Es ist DAS Videospiel der Stunde. „The Legend of Zelda: Tears oft the Kingdom“ für die Nintendo Switch gehört mit Millionen-Verkäufen aber nicht nur zu den erfolgreichsten Spielen überhaupt, das Game scheint einige User:innen auch ganz wuschig zu machen.

Denn mit dem Start des Spiels vor zwei Wochen schossen auch die Suchanfragen nach Zelda-Pornos enorm in die Höhe.

Videospiel „Zelda“ lässt Porno-Suchanfragen in die Höhe schießen

Wir alle haben ja unsere sexuellen Vorlieben. Und das gilt natürlich auch für Pornos! Manche mögen zum Beispiel Rollespiele, andere reizen BDSM-Pornos und andere wiederum wollen ihren Lieblings-Videospielcharakter beim Sex zusehen. Letztere Vorliebe scheint jedenfalls gerade „ein Ding“ zu sein. Das beweisen nun nämlich die aktuellen Pornhub-Suchanfragen. Denn laut der schlüpfrigen Plattform schossen plötzlich die Suchanfragen nach einem ganz bestimmten Videospiel enorm in die Höhe. Die Rede ist von dem beliebten Nintendo-Game „Zelda“.

Solltet ihr in eurer Jugend oder Kindheit glückliche Besitzer:innen eines Game Boys gewesen sein, dürfte euch die Geschichte von Zelda, Prinzessin des Königreichs Hyrule, unzählige Stunden beschäftigt haben. Der erste Teil der Videospielreihe „The Legend of Zelda“ erschien im Jahr 1986 bei Nintendo. Seitdem folgten 20 weitere Abenteuer, in dem sich Link auf die Suche macht, um Zelda und Hyrule zu retten. Schon sehnsüchtig warteten Fans auf die Videospiel-Fortsetzung „The Legend of Zelda: Tears oft he Kingdom“. Nun vor zwei Wochen war es dann endlich so weit und das Spiel erschien endlich im Handel. Und das Game legte einen echten Rekordstart hin. Nach Angaben des Herstellers wurden in den ersten drei Tagen über zehn Millionen Exemplare verkauft. Doch mit ihm gingen eben nicht nur die Verkaufszahlen des Spiels in die Höhe.

Suchanfragen stiegen um 1.477 Prozent

Zumindest, wenn man nach den Suchstatistiken geht. Denn mit dem Start von „Tears of the Kingdom“ sollen auch die Suchanfragen auf Pornhub durch die Decke geschossen sein. Das teilte das Unternehmen kürzlich selbst mit. Demnach stieg der Suchbegriff „Zelda“ kurz vor dem Release-Tag sprunghaft an, am Tag der Veröffentlichung um 399 Prozent. Ein paar Tage später verzeichnete die Plattform ein Plus von 1.477 Prozent. Welche Art von Pornos ihr unter dem Suchbegriff auf der Plattform findet? Wir können an dieser Stelle nur mutmaßen. Vielleicht hotte Träume wie Link Zelda befreit? Who knows. Aber nicht nur die Prinzessin Zelda scheint die User:innen wuschig zu machen.

Bild: pornhub.com/insights

Interessanterweise dient nicht nur die Prinzessin als Vorlage heißer Fantasien, auch andere Figuren aus dem Spiel scheinen User:innen nackt sehen zu wollen. So war insbesondere die Figur „Purah“ bei den Pornhub-Usern überaus beliebt. Die Suchanfragen nach dieser Figur stiegen während der Veröffentlichungswoche um etwa 42.257 Prozent. Dafür verantwortlich könnten sogar die Spielemacher selbst sein. Denn in „Tears of the Kingdom“ ist die 120-jährige Purah plötzlich nicht mehr im Körper eines Kindes zu sehen, sondern dem einer jungen Frau. Sie trägt eine Brille und hohe Schuhe. Ob Nintendo hier den Pornhub-Hype vielleicht sogar selbst beflügelt hat? Wer weiß …