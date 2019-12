Endlich ist es so weit. Der erste Trailer zur Fortsetzung des Netflix-Films “To all the Boys I’ve loved before” ist da. SPOILER ALERT: Es wird romantisch.

Der zweite Teil des beliebten High-Shool-Dramas trägt den Titel “P.S. I still love you” und handelt vom frisch verliebten Paar Lara und Peter, die wir bereits aus Teil eins kennen. Doch plötzlich tritt ein neuer Junge in Laras Leben und bringt ihre Gefühlswelt gehörig durcheinander.

“P.S. I still love you”: Trailer verrät Liebesdreieck

Fans des Netflix-Films “To all the Boys I’ve loved before” können sich freuen. Die Streaming-Plattform veröffentlicht nun den ersten Trailer zur Fortsetzung. In “P.S. I still love you” bekommen wir erstmals tiefere Einblicke in das Beziehungsleben der High-School-Schüler Lara und Peter. Nachdem die beiden im ersten Teil ein Paar geworden sind, versuchen sie nun die gemeinsame Zeit miteinander zu genießen. Doch der Friede wird schnell gestört, als Lara plötzlich einem alten Freund aus ihrer Vergangenheit wieder begegnet. Ihre Gefühlswelt gerät ins Wanken. Denn auch ihrem Kindheitsfreund John Ambrose Mcclaren schrieb sie damals einen Liebesbrief. Für wen sich Lara schlussendlich entscheiden wird, geht aus dem Trailer nicht hervor. Spannung und jede Menge Romantik sind allerdings vorprogrammiert. Auch in der Fortsetzung werden die amerikanischen Schauspieler Lana Condor und Noah Centineo erneut in ihren Rollen als Lara und Peter zu sehen sein.

“P.S. I still love you” wird am 12. Februar 2020 in Amerika auf Netflix erscheinen. Einen deutschen Starttermin gibt es bis dato noch nicht.