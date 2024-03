Sie hat es schon wieder getan: Model und Beauty-Icon Hailey Bieber sorgt für einen Maniküre-Trend, den alle feiern. Seid ihr bereit für Glazed Donut Nails 2.0? Dann solltet ihr euch den Insta-Account von Haileys Nailartistin „Nails by Zola“ mal genauer ansehen.

Dort findet ihr nämlich ein Upgrade zu den viralen Glazed Donut Nails, das perfekt zum Frühling passt.

Glazed Donut Nails 2.0: Das steckt hinter dem frühlingshaften Nageltrend

Hailey Biebers ikonische Glazed Donut Nails erleben gerade so etwas wie ein Frühlingserwachen. Der Maniküretrend hat vor etwa zwei Jahren das Herz aller Nailart-Addicts erobert und feiert jetzt sein großes Comeback. Allerdings mit einem frühlingshaften Upgrade. Denn statt elfenbeinfarbigem Schimmer, glänzen unsere Nägel jetzt in einem Hauch von Rosé. Wie das ganze aussieht, könnt ihr hier bewundern:

Hailey, oder vielmehr ihre Nailartistin Zola, teilte den hübschen Maniküre-Trend auf Instagram. Es dauerte nicht lange, bis das Posting unzählige Likes bekam und einfach jeder davon begeistert war. Kein Wunder, immerhin ist der Look zugleich glamourös und zurückhaltend. Der rosarote Schimmer verleiht den Nägeln einen Hauch von Glow, während er die Finger gleichzeitig verlängert. Jackpot, würden wir mal sagen!

„Zeitlos“, kommentiert eine Userin das upgegradete Nageldesign, das uns das Feeling einer blühenden Frühlingswiese auf die Finger zaubert. „Danke, dass du das Nailart-Business auf das nächste Level hebst“, schreibt eine weitere begeisterte Followerin.

So geht der Look

Genug geschwärmt, jetzt wollen wir den Trend natürlich auch sofort nachmachen. Und wir haben Glück, denn Zola hat in ihrem Insta-Beitrag auch gleich verraten, wie der Look funktioniert. Und zwar so:

Step 1: Basecoat aufragen

Step 2: Nagellack oder Gellack in einer hellrosa Farbe auftragen

Step 3: Nagellack oder Gellack in einem milchigen Ton auftragen

Step 4: Chrome Powder auftragen und verwischen (wer lieber nur zu Lacken greifen möchte, kann auch einfach mit einer Schicht Nagellack im Chrome-Stil arbeiten)

Step 5: Topcoat für die Versiegelung

Produkte zum Nachshoppen: