Auf der Webseite der Plattform Watchlist Internet warnt man nun vor gefälschten E-Mails mit Schadsoftware im Anhang. Dabei handelt es sich um Fake-Mails, die Unternehmen über die angebliche Schließung ihres Betriebes aufgrund der Corona-Pandemie informieren.

Dem Empfänger wird in dem Mail zudem erklärt, dass die Schließung im Auftrag von Behörden und/oder der Regierung erfolge.

Warnung vor falschen Corona-Mails mit Schadsoftware

Unternehmer sollten aktuell besser keine unbekannten Mails öffnen. Denn wie die Plattform Watchlist Internet nun mitteilte, sind zurzeit gefälschte E-Mails im Umlauf, die das Ziel haben, Schadsoftware auf dem Computer des Empfängers zu installieren. Der Inhalt der Mails ist dabei immer derselbe. Demnach erhalten Unternehmer eine E-Mail, in der sie darüber informiert werden, dass sie ihre Firma wegen des Coronavirus schließen müssen. Um die Empfänger einzuschüchtern und die E-Mails als ernstzunehmend darzustellen, sind diese so aufgebaut, als hätte man sie im Auftrag der österreichischen Regierung verfasst. Zudem befindet sich im Fließtext der Mails auch die Information, dass die Schließung im Auftrag von Behörden erteilt wurde. Allerdings weisen die gefälschten E-Mails auch jede Menge Indizien auf, die darauf hindeuten, dass es sich dabei um keinen wirklichen Auftrag der Regierung handelt.

Denn die E-Mail ist in sehr schlechtem Deutsch verfasst. Und auch der Name sowie die Adresse des Unternehmens, an das sich die Mail richtet, sind nicht vorhanden. Zudem nutzen die Kriminellen eine sehr verdächtige E-Mail-Adresse ([email protected]) für die Versendung, die unmöglich einer staatlichen Behörde gehören kann.

Anhang nicht öffnen!

Im Anhang der gefälschten Corona-Mail befindet sich eine Schadsoftware, die bei einem Klick des Empfängers auf seinem Computer installiert wird. Die Installation erfolgt hierbei über einen Zip-Ordner, der im Anhang mitgeschickt wird. Öffnet man diesen, findet man eine .exe-Datei. Diese sollte man auf keinen Fall anklicken. Denn sobald man das tut, installiert sich die Schadsoftware automatisch auf den Computer.