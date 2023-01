Mit ihren Posts in den Sozialen Medien sorgt Britney Spears immer wieder für Überraschungen und Schlagzeilen. Ihre neueste Verkündung verwirrt jetzt jedoch mehr denn je. Denn die Sängerin hat offenbar ihren Namen geändert.

Das verkündet sie jetzt auf Instagram.

Britney Spears ändert ihren Namen

„Ich habe meinen Namen in River Red geändert!!! Doch das Feuer ist da, wo es leuchtet … es anzustarren und direkt hineinzuspringen, ohne jegliche Angst!!!!“, schreibt Britney Spears in einem neuen Post. Dazu teilt sie ein Foto von dem Planeten Mars. Sie heißt jetzt also River Red. Warum genau Mars sie dazu inspiriert hat – und warum sich die 41-Jährige ganz plötzlich für einen neuen Namen entschieden hat, wird jedoch nicht näher erklärt.

Doch es scheint, als wäre die Entscheidung fixiert. Denn auch in ihrer Instagram Bio ließt man jetzt den Namen River Red.

Was steckt hinter dem neuen Namen?

Aber was bedeutet der neue Name? Will die Sängerin vielleicht einen Neustart mit neuer Identität? Hat sie den Namen auch schon rechtlich ändern lassen? Oder ist das alles eine Anspielung auf den gleichnamigen Film aus dem Jahr 1998? Vielleicht ein Hinweis auf eine neue Single? Oder einfach nur ein Scherz, um für Aufmerksamkeit zu sorgen? Bisher gibt es auf all diese Fragen noch keine Antworten.

Doch es ist nicht das erste Mal, dass Britney ihre Fans in den vergangenen Tagen verwirrt zurücklässt. Denn erst kürzlich ließ sie sich ganz spontan ein Tattoo stechen – und zwar in ihrem Hotelzimmer. Wie ein Video zeigt, kam ein Tätowierer in ihr Zimmer in Maui und schmückte ihre Haut. Eine Entscheidung, die Britney schon kurze Zeit später bereute. Denn zu dem Video schreibt sie, dass sie das Tattoo nicht herzeigen wolle, denn: „es ist scheiße!“ Ihre Fans rätseln währenddessen online, warum es überhaupt zu dem Tattoo-Termin kam, warum sie sich im Stehen stechen ließ und was für eine Botschaft hinter dem Motiv steckt. „Ich habe so viele Fragen“, schreibt etwa ein User auf Twitter. Dazu können wir eigentlich nur sagen: wir auch!