Was in Las Vegas passiert, bleibt in Vegas. Nachdem sich Travis Barker und Kourtney Kardashian vorerst noch über ihre Blitzhochzeit in Schweigen hüllen, haben Fans schon ihre Vorstellungen darüber, was rund um die Hochzeit passiert sein könnte.

Und es involviert sehr viel Zunge. Hier sind die besten Memes.

Die besten Twitter Reaktionen zur Hochzeit

Was für eine Überraschung! Kravis hat sich endlich das Ja-Wort gegeben. Und wild wie die zwei eben sind, einfach mal spontan und „heimlich“ nach der Grammy-Verleihung in Las Vegas. Mit in der Kapelle ein Elvis-Imitator– natürlich, wie könnte es auch anders sein! Leider gibts es von dem Spektakel noch keine Fotos oder Videos. Aber so wie wir die Kardashians kennen, dürften erste Eindrücke bestimmt bald folgen.

Sobald die News durchsickerte, begannen die ersten Memes rund um die Hochzeit hereinzurollen.

Momager Kris

Die Rolle von Momager Kris Jenner ist für viele Twitter User nicht zu unterschätzen: Kris rn, nachdem sie durchsickern ließ, dass Kravis geheiratet hat:

Kris rn after leaking that Kourtney married Travis: #KourtneyKardashian pic.twitter.com/szZ6NZCcIe — Mamba Out 💜✌🏾 (@BLM_004) April 5, 2022

Armer Scott

Einige machen sich auch Sorgen um ihren Ex Scott Disick: Kourtney hat geheiratet. Ohmydayssss jemand muss jetzt nach Scott sehen

KOURTNEY GOT MARRIED OHMYDAYSSSS SOMEONE CHECK UP ON SCOTT NOW — Mira (@crackincocainee) April 5, 2022

Anscheinend hat Kravis also geheiratet …

Kourtneys und Travis wilde Zungenspiele

Und natürlich fanden die leidenschaftlichen Zungenspiele des Paars auch Eingang in die Twitter Reaktionen: Wenn Sie versuchen, den Durst des anderen schlagkräftig zu stillen.

Niemand: Buchstäblich niemand: Kourtney Kardashian und Travis Barker bei jedem Event:

No one:

Literally no one:

Kourtney kardashian and Travis barker in any event: pic.twitter.com/jPs1NOzzFI — harry’s cherrysucker🍒 (@niallswhorrre) April 5, 2022

Kourtney taucht im Haus ihrer Mutter auf, um zu filmen, nachdem sie ohne Kameras in Vegas geheiratet hat

#KourtneyKardashian



Kourtney showing up to her mom’s house to film after getting married in Vegas without cameras pic.twitter.com/LB3ZRttu0i — LibraT♎️ (@broke_housewife) April 5, 2022

Wird die Ehe von Kourtney und Travis lange halten? Ganz bestimmt! Bei dieser Anziehung! Nope! Sicher nicht.

