Ihr kennt bestimmt mindestens eines dieser Paare, die einfach kein stimmiges Bild abgeben. Ihr denkt euch: „Was?! Die sind in einer Beziehung?!‘ Dieses Phänomen lässt sich genauso bei unseren geliebten Sternchen beobachten. Auch bei den Stars finden sich seltsame Pärchen-Konstellationen.

Ihr werdet überrascht sein, welche ehemaligen Pärchen sich unter den Stars schon ergeben haben.

Diese Stars waren mal zusammen

„Was?! Die waren mal zusammen?“ – Das haben wir uns bei diesen Stars nicht nur einmal gedacht.

Mila Kunis & Macaulay Culkin

Bild: Ethan Miller / Getty Images Entertainment

Die beiden waren zwischen 2002 und Anfang 2011 ein Paar. Ganz schön lang! Nun sind die beiden mit neuen Partner:innen glücklich vergeben. Der „Kevin allein zu Haus“-Darsteller ist seit 2017 mit Brenda Song zusammen und verlobt. Im April 2021 brachte Brenda ihr erstes gemeinsames Kind auf die Welt. Mila Kunis ist seit 2012 mit Ashton Kutcher zusammen. Im Jahr 2015 heirateten die zwei Schauspieler und haben nun zwei süße Kinder miteinander.

Naomi Campbell & Liam Payne

Das Model und der „One Direction“-Sänger waren zwar nie offiziell ein Paar, aber sie sollen laut Insidern im Jahr 2019 eine kurze Liaison gehabt haben. Doch schon nach kurzer Zeit soll Naomi Campbell die Beziehung wieder beendet haben.

Jennifer Aniston & Paul Rudd

Bild: Kevin Winter / Getty Images Entertainment

Paul Rudd und Jennifer Aniston trafen sich am Set zu „Liebe in jeder Beziehung“ im Jahr 1998. Jahrelang gab es Gerüchte über eine Beziehung zwischen den beiden. Irgendwann gab die „Friends“-Darstellerin schließlich zu, dass sie und Paul Rudd in der Vergangenheit kurz gedatet hatten.

Nicole Kidman & Lenny Kravitz

Bild: Charley Gallay / Getty Images Entertainment

Nicole Kidmans Dating-Historie ist ganz schön erstaunlich. Nachdem sie nämlich mit Tom Cruise verheiratet war, landeten so einige Hotties auf ihrer Date-Liste. Unter ihnen auch Lenny Kravitz. Die beiden waren sogar heimlich miteinander verlobt!

Sam Smith & Brandon Flynn

Der „Tote Mädchen lügen nicht“-Darsteller und Sam Smith gingen sehr offen mit ihrer Beziehung um. Sie ließen ihre Instagram-Follower an ihrer Liebe teilhaben. Sie teilten regelmäßig Bilder von sich im Feed und in der Story. Doch dann kam der Schock – das Pärchen trennte sich im Jahr 2018. Danach löschten sie alle gemeinsamen Bilder, die ihre Liebe dokumentierten.

Leonardo DiCaprio & Blake Lively

Bevor Blake Lively mit Ryan Reynolds zusammenkam, war sie im Jahr 2011 für etwas mehr als sechs Monate mit Leonardo DiCaprio zusammen. Der soll damals unter anderem von ihren Kochkünsten begeistert gewesen sein. „Er war noch nie mit einem Mädchen zusammen, das kochen kann“, sagte ein Freund des Schauspielers gegenüber „Daily Mail“. Viele von Leonardos Freunden gingen sogar davon aus, dass die beiden vor dem Traualtar landen würden.

Vanessa Hudgens & Josh Hutcherson

Bild: Christopher Polk / Getty Images Entertainment

Kurz nachdem sich Vanessa Hudgens von Zac Efron getrennt hatte, war sie 2011 mit dem „Tribute von Panem“-Darsteller zusammen. Sie machten ihre Beziehung zwar nie offiziell, gaben aber im Jahr 2012 beim Release von „Die Reise zur geheimnisvollen Insel“ bekannt, dass sie sich wieder getrennt hatten.

Cara Delevingne & Ashley Benson

Bild: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images Entertainment

Im Jahr 2019 gaben sie ihre Beziehung offiziell bekannt. Doch die beiden wurden schon im Sommer 2018 immer wieder gemeinsam gesichtet. Fast zwei Jahre lang waren sie ein Paar, bis ihre Liebesbeziehung während des ersten Lockdowns in die Brüche ging.

Eddie Murphy & Mel B

Die „Spice Girls“-Sängerin und der Schauspieler waren 2006 für eine kurze Zeit ein Paar. Aus ihrer kurzen Affäre entstand ihre gemeinsame Tochter Angel. Zunächst bestritt Eddie, dass er der Vater des Kindes sei. Erst nachdem der Vaterschaftstest bestätigt hatte, dass Angel seine Tochter sei, lenkte er ein. Seitdem soll er sich laut Mel B liebevoll um ihre Tochter kümmern.

Cher & Tom Cruise

Die 16 Jahre ältere Sängerin lernte den damals 23-jährigen Schauspieler im Jahr 1985 auf der Hochzeit von Madonna und Sean Penn kennen. Kurz darauf hatten die beiden offenbar eine kurze Affäre. In einem späteren Interview mit James Cordon hatte Cher sogar behauptet, dass Tom einer ihrer „Top 5 Lover“ sei.

Welches Paar hat euch am meisten überrascht? Mila Kunis & Macaulay Culkin Naomi Campbell & Liam Payne Jennifer Aniston & Paul Rudd Nicole Kidman & Lenny Kravitz Sam Smith & Brandon Flynn Leonardo DiCaprio & Blake Lively Vanessa Hudgens & Josh Hutcherson Cara Delevingne & Ashley Benson Eddie Murphy & Mel B Cher & Tom Cruise

