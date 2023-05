New hot Couple Alert! Dua Lipa zeigte sich am Red Carpet in Cannes in Begleitung einer ganz besonderen Person: ihrem neuen Freund. Die Sängerin und der Franzose wirkten dabei bis über beide Ohren verliebt.

Der 41-Jährige ist übrigens kein Unbekannter in der Filmwelt …

Dua Lipa hat neuen Freund

Dua Lipa ist wieder verliebt! Die Sängerin strahlte am Roten Teppich der Filmfestspiele in Cannes. Dicht an ihrer Seite: ein neuer Mann. Romain Gavras ist gebürtiger Franzose und Regisseur. Zwischen dem 41-Jährigen und der „Levitating“-Interpretin hat es offenbar gewaltig gefunkt. Die beiden sollen sich seit Jahresbeginn daten und wurden bereits mehrmals in der Öffentlichkeit gesichtet. Während der Fashion Week in Paris heizten sie den Liebesgerüchten ordentlich ein, als die Finger nicht voneinander lassen konnten.

Jetzt hat Dua ihre neue Liebe aber offiziell gemacht! In Cannes präsentierten sich die beiden auf der Premiere von „Omar La Fraise (The King of Algiers)“ stolz und Arm in Arm. Raum für Interpretation blieb hier nicht viel.

Musikvideo für Kanye West

In der Welt der Filmschaffenden ist Romain kein unbekanntes Gesicht. Denn er hat bereits bei Kanye Westes Musikvideo zu „No Church in the Wild“ Regie geführt. Auch bei M.I.A.s Video „Bad Girls“ hatte der 41-Jährige seine Finger im Spiel. Sein französisches Filmdrama „Athena“, in dem es um soziale Konflikte in einer Vorstadt geht, erhielt 2022 sogar zwei Auszeichnungen. Und zwischendrin datete der Franzose auch Sängerin Rita Ora, die mittlerweile glücklich an Taika Waititi vergeben ist.

Auch Dua Lipas an prominenten Verflossenen ist nicht gerade kurz. Die heute 27-Jährige war zwei Jahre lang mit Anwar Hadid, dem kleinen Bruder von Supermodels Gigi und Bella Hadid zusammen. Dann wurde sie gemeinsam mit Élite-Star Arón Piper in Madrid gesehen, bevor ihr schließlich kurze Beziehungen mit Comedian Trevor Noah und Rapper Jack Harlow nachgesagt wurden. Bestätigt hat Dua jedoch keines der Gerüchte. Doch bei Romain und ihr scheint die Sache wohl klar zu sein.